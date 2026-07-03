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Северные миллиарды сменили знак: экономика Мурманской области неожиданно вышла в плюс

Россия » Северо-Запад » Мурманск

Экономика Мурманской области вышла из зоны турбулентности и показала резкий набор высоты в начале 2026 года. После затяжного пике прошлого года, когда региональные предприятия фиксировали чистые убытки, финансовые показатели наконец стабилизировались. Компании смогли нарастить общую прибыль, сократив при этом объем накопленного минуса в несколько раз. Однако в индустриальном секторе сохраняется неоднородность: почти половина организаций все еще балансирует на грани рентабельности. Данный обзор поможет разобраться в причинах ценового маневра и расстановке сил на заполярном рынке.

Аэропорт в Мурманске
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Аэропорт в Мурманске

Смена курса на прибыль

За первые четыре месяца 2026 года мурманские компании заработали 56,7 млрд рублей чистой прибыли. При этом объем убытков сократился до 7 млрд рублей. Для сравнения: в начале 2025 года ситуация выглядела критической. Тогда при сопоставимых доходах потери бизнеса достигали гигантских 62,7 млрд рублей. Сейчас сальдированный результат региона уверенно закрепился в плюсовой зоне, составив 49,8 млрд рублей.

"Региональная казна восстанавливается вместе с производственными цепочками, которые год назад давали сбои из-за перестройки логистики. Рост прибыли напрямую влияет на налоговые поступления, что позволяет увереннее финансировать социальные стройки без привлечения дорогих кредитов", — объяснил специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Коррозия рентабельности

Несмотря на общий позитивный тренд, внутренние механизмы региональной экономики работают с перебоями. Статистика фиксирует тревожный симптом: доля убыточных предприятий выросла до 47,3%. Это почти на 4 процентных пункта выше прошлогоднего уровня. Получается парадокс — крупные игроки тянут общие показатели вверх, пока малый и средний бизнес продолжает бороться с растущими издержками.

"Многие коммунальные и инфраструктурные объекты региона требуют серьезной отладки, что отражается на балансах предприятий. Рост цен на комплектующие и топливо увеличивает себестоимость работ быстрее, чем успевают индексироваться доходы компаний", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.

Индикатор развития Результат периода
Общая прибыль организаций 56,7 млрд рублей
Суммарный убыток 7,0 млрд рублей
Сальдированный итог 49,8 млрд (прибыль)
Доля убыточных фирм 47,3%

Давление коммунальных счетов

Одной из причин медленного оздоровления части предприятий остаются расходы на содержание основных фондов в арктических условиях. Тарифная нагрузка и износ сетей вынуждают бизнес тратить свободные средства на латание дыр вместо расширения производства. В ближайшие месяцы ситуация может стабилизироваться, если заработают программы субсидирования ресурсоснабжающих организаций.

"Коммунальные платежи остаются тяжелым балластом для организаций, работающих в суровом климате. Для выхода на системную прибыль многим требуется пересмотр структуры потребления энергии и воды, иначе износ систем продолжит съедать доходы", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Почему регион стал прибыльным?

В 2025 году фиксировались разовые крупные убытки ведущих экспортеров из-за курсовых разниц и санкций. Сейчас эти процессы стабилизировались.

Почему растет число убыточных компаний?

Это связано с высокой стоимостью заемного капитала и ростом эксплуатационных расходов на содержание коммерческой недвижимости.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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