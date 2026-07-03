Город полнится домыслами: власти Астрахани дают жесткий ответ

Информационное пространство Астрахани захлестнула волна слухов вокруг массового пищевого отравления клиентов гастронома "Михайловский". Пока эксперты Роспотребнадзора ведут эпидемиологическое расследование, в социальных сетях тиражируют версию об иностранном следе. Утверждается, что виновником вспышки инфекции якобы стал сотрудник-мигрант с поддельными медицинскими документами.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дистанция под вопросом

Опровержение фейков

Региональное управление Роспотребнадзора официально опровергло домыслы о причастности мигрантов к инциденту. Ведомство заявило, что подобные данные не публиковались и не соответствуют действительности. Попытки найти конкретного "крайнего" до завершения лабораторных тестов лишь нагнетают обстановку в городе, где число жертв массовой инфекции уже вызвало серьезный резонанс.

"Сейчас важно опираться на факты, а не на эмоциональные вбросы в мессенджерах. Любые скоропалительные выводы до официального акта проверки могут только навредить объективному разбирательству", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Ход расследования

Специалисты продолжают изучать все звенья производственной цепочки — от закупки сырья до реализации готовых блюд в кулинарии. Ситуация осложняется тем, что случаи сальмонеллеза требуют длительных бактериологических исследований. Пока под подозрением у специалистов оказались как нарушения условий хранения, так и возможные проблемы с качеством нелегальной продукции, которая время от времени попадает на прилавки через серые схемы.

Статус расследования Текущее состояние Официальная версия Причины устанавливаются, проверка не завершена Слухи о мигрантах Опровергнуты Роспотребнадзором Контроль Ситуация на постоянном мониторинге ведомства

Инфекционные риски

Астраханские санврачи напоминают: сальмонелла крайне жизнестойка. Она может годами сохраняться в почве или воде. Потребителям советуют воздержаться от покупки готовой еды в точках, попавших в сводки происшествий.

"Сальмонеллез коварен своими последствиями. При массовых отравлениях крайне важно быстро локализовать очаг, чтобы не допустить дальнейшего распространения бактерии через бытовые контакты", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Ранее регион уже сталкивался с серьезными экологическими вызовами, такими как разлив на буровой, что подчеркивает хрупкость местной санитарной безопасности. Роспотребнадзор призывает граждан ориентироваться только на проверенные источники и не поддаваться панике.

Ответы на популярные вопросы

Правда ли, что в отравлении виноваты мигранты?

Нет, Роспотребнадзор официально опроверг эту информацию, назвав её недостоверной.

Можно ли сейчас покупать продукты в "Михайловском"?

В магазине проводятся проверки. Рекомендуется дождаться официального заключения о безопасности торговой точки.

Какие симптомы у астраханского сальмонеллеза?

Основные признаки: высокая температура, боли в животе, тошнота и диарея. При их появлении нужно немедленно обратиться к врачу.

Когда озвучат финальные причины ЧП?

Только после завершения всех лабораторных исследований и эпидемиологического расследования Роспотребнадзора.

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