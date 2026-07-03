Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В войсках беспилотных систем начал формироваться казачий батальон "Покров"
Не металлолом, а сокровище: телескоп за полмиллиарда долларов попробуют спасти прямо в космосе
Вода, которая дает жизнь, а не транзит: ваш личный гид по правильному питью
Терпению кировчан назначили финал: власти определили день возвращения троллейбуса №7 на привычный путь
Черный дождь напугал сильнее, чем навредил: власти озвучили итоги проверки в Ярославской области
Российскую нефть выдавливают из Грузии: Тбилиси меняет прибыльный маршрут на западный поводок
Петербургское метро уходит на ремонт: какие станции ограничат вход пассажиров до августа
Духовная жемчужина преобразится до неузнаваемости: монастырь в Сарове ждет мощное обновление
Не юг, а Подмосковье: розовые фламинго впервые появились под Рузой и удивили специалистов

Последний срок для Крестов: знаменитую тюрьму в Петербурге закроют перед большой переделкой

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Бывший следственный изолятор "Кресты" на Арсенальной набережной закроют для посещения в сентябре 2026 года. Собственник объекта, группа компаний "КВС", готовит комплекс к масштабному переформатированию в многофункциональное общественное пространство. Заброшенные тюремные корпуса превратят в современные отели, офисы и гастрономический кластер. Проект стоимостью 15 миллиардов рублей должен полностью изменить облик исторической части Петербурга и открыть закрытую территорию для горожан.

Тюрьма Кресты, Санкт-Петербург
Фото: commons.wikimedia.org by karel291, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тюрьма Кресты, Санкт-Петербург

Новая жизнь тюремных стен

Петербургские "Кресты" отмечают 134 года со дня основания в статусе частной собственности. ГК "КВС" выкупила объект на торгах за 1,136 миллиарда рублей весной прошлого года. Теперь девелоперу предстоит вдохнуть жизнь в мрачные кирпичные коридоры, сохранив при этом архитектурную идентичность места. Первый этап согласования пяти корпусов под офисы, магазины и рестораны уже прошел через профильный комитет по охране памятников.

Инвестиционный план рассчитан на пять лет и опирается на льготное кредитование. Инвесторы намерены создать здесь туристический хаб с музеем, концертным залом и зонами отдыха. Территория набережной получит собственный причал, что позволит интегрировать комплекс в водные маршруты города. Для удобства пешеходов под Арсенальной набережной проложат тоннель, соединяющий береговую линию с внутренним двором бывшей тюрьмы.

"Реновация таких объектов требует ювелирной точности в расчетах и долгой окупаемости. Для Петербурга это крупнейший пример превращения режимного учреждения в деловой центр, что может подстегнуть интерес инвесторов к соседним промышленным зонам", — объяснил эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов.

Отели и подземные маршруты

Внутренняя логистика проекта предполагает разделение потоков на деловые и туристические. Ожидается появление семейного пятизвездочного отеля и бизнес-гостиницы уровнем ниже. Старые камеры переоборудуют под современные стандарты комфорта, сохранив исторический объем помещений. Подземный переход станет не просто техническим узлом, а полноценным общественным пространством с торговыми точками.

"Работы на Арсенальной набережной затронут сложные инженерные узлы и потребуют усиления фундаментов. Создание комфортной среды на месте бывшей тюрьмы — это вызов для городской навигации и коммунальной механики всего района", — отметила специально для Pravda.Ru Ольга Морозова.

Параметр проекта Характеристики
Объем инвестиций 15 миллиардов рублей
Срок реализации 5 лет (до 2029 года)
Ключевые объекты Отели, офисы, причал, музей

Экономика переворотного момента

Запуск проекта совпадает с ростом спроса на качественные офисные площади и необычные туристические локации. Перепрофилирование "Крестов" заполнит нишу креативных пространств в этой части города. Жители и гости города получат доступ к ранее закрытой береговой линии, что повысит привлекательность всей локации для малого бизнеса.

"Появление крупного гастрономического и музейного кластера сформирует новую точку притяжения на карте Петербурга. Это создаст рабочие места и обеспечит стабильный приток налогов в региональную казну", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Артур Волков.

Ответы на популярные вопросы

Когда закроют доступ в Кресты?

Экскурсии и визиты будут прекращены в сентябре 2026 года для начала строительных работ.

Что именно построят на территории?

Здесь появятся две гостиницы, офисные центры, рестораны, музейная зона и концертный зал.

Будет ли прямой выход к воде?

Да, проект включает строительство причала и пешеходного тоннеля под набережной.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, специалист по недвижимости Артур Волков
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Мир. Новости мира
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Неожиданный выбор Медведева для визита в Иран заставит Запад пересмотреть прогнозы по России
Кремль
Неожиданный выбор Медведева для визита в Иран заставит Запад пересмотреть прогнозы по России
Популярное
Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум

Российская нефтепереработка столкнулась с аномальным снижением активности, а объемы первичной обработки сырья в июне обновили многолетние антирекорды отрасли.

Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Рядом с Россией поднимается новый военный кулак: страна с мирной маской копит ударную мощь
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Неожиданный выбор Медведева для визита в Иран заставит Запад пересмотреть прогнозы по России
Массированный обстрел Киева стал ответом на атаку по Москве баллистической ракетой
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Последние материалы
Букет попал под карантин: в цветах из Китая нашли опасных незваных пассажиров
Ядерный психоз в Прибалтике: Литва спешно переписывает свою конституцию ради ракет США
Вчера был едой бедняков, сегодня — почти деликатес: картофель резко подорожал в Тюменской области
Будапешт заигрался с политической местью: ЕС получил кризис вместо покорности
Один выстрел — три поражающих элемента: новый патрон против дронов дошел до ВС РФ
Киев заставят вспомнить о демократии: Зеленского могут подвести к выборам против его воли
Горбуша как лосось: секреты мурманской засолки для нежной и тающей текстуры рыбы
Шикуем за копейки: пошаговый план самого недорогого отдыха на побережье этим летом
Эксперты оценили последствия массированных ударов по сети АЗС на Украине
В недрах Перми нашли новую нефть: решение инженеров превратило горячую воду в реальный актив
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.