Последний срок для Крестов: знаменитую тюрьму в Петербурге закроют перед большой переделкой

Бывший следственный изолятор "Кресты" на Арсенальной набережной закроют для посещения в сентябре 2026 года. Собственник объекта, группа компаний "КВС", готовит комплекс к масштабному переформатированию в многофункциональное общественное пространство. Заброшенные тюремные корпуса превратят в современные отели, офисы и гастрономический кластер. Проект стоимостью 15 миллиардов рублей должен полностью изменить облик исторической части Петербурга и открыть закрытую территорию для горожан.

Фото: commons.wikimedia.org by karel291, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Тюрьма Кресты, Санкт-Петербург

Новая жизнь тюремных стен

Петербургские "Кресты" отмечают 134 года со дня основания в статусе частной собственности. ГК "КВС" выкупила объект на торгах за 1,136 миллиарда рублей весной прошлого года. Теперь девелоперу предстоит вдохнуть жизнь в мрачные кирпичные коридоры, сохранив при этом архитектурную идентичность места. Первый этап согласования пяти корпусов под офисы, магазины и рестораны уже прошел через профильный комитет по охране памятников.

Инвестиционный план рассчитан на пять лет и опирается на льготное кредитование. Инвесторы намерены создать здесь туристический хаб с музеем, концертным залом и зонами отдыха. Территория набережной получит собственный причал, что позволит интегрировать комплекс в водные маршруты города. Для удобства пешеходов под Арсенальной набережной проложат тоннель, соединяющий береговую линию с внутренним двором бывшей тюрьмы.

"Реновация таких объектов требует ювелирной точности в расчетах и долгой окупаемости. Для Петербурга это крупнейший пример превращения режимного учреждения в деловой центр, что может подстегнуть интерес инвесторов к соседним промышленным зонам", — объяснил эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов.

Отели и подземные маршруты

Внутренняя логистика проекта предполагает разделение потоков на деловые и туристические. Ожидается появление семейного пятизвездочного отеля и бизнес-гостиницы уровнем ниже. Старые камеры переоборудуют под современные стандарты комфорта, сохранив исторический объем помещений. Подземный переход станет не просто техническим узлом, а полноценным общественным пространством с торговыми точками.

"Работы на Арсенальной набережной затронут сложные инженерные узлы и потребуют усиления фундаментов. Создание комфортной среды на месте бывшей тюрьмы — это вызов для городской навигации и коммунальной механики всего района", — отметила специально для Pravda.Ru Ольга Морозова.

Параметр проекта Характеристики Объем инвестиций 15 миллиардов рублей Срок реализации 5 лет (до 2029 года) Ключевые объекты Отели, офисы, причал, музей

Экономика переворотного момента

Запуск проекта совпадает с ростом спроса на качественные офисные площади и необычные туристические локации. Перепрофилирование "Крестов" заполнит нишу креативных пространств в этой части города. Жители и гости города получат доступ к ранее закрытой береговой линии, что повысит привлекательность всей локации для малого бизнеса.

"Появление крупного гастрономического и музейного кластера сформирует новую точку притяжения на карте Петербурга. Это создаст рабочие места и обеспечит стабильный приток налогов в региональную казну", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Артур Волков.

Ответы на популярные вопросы

Когда закроют доступ в Кресты?

Экскурсии и визиты будут прекращены в сентябре 2026 года для начала строительных работ.

Что именно построят на территории?

Здесь появятся две гостиницы, офисные центры, рестораны, музейная зона и концертный зал.

Будет ли прямой выход к воде?

Да, проект включает строительство причала и пешеходного тоннеля под набережной.