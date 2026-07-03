Терпению кировчан назначили финал: власти определили день возвращения троллейбуса №7 на привычный путь

Летний график дорожных работ в Кирове продолжает испытывать на прочность терпение пассажиров. Популярный троллейбусный маршрут №7 вернется к привычной схеме движения не раньше середины июля. Трассу скорректировали еще в начале лета из-за масштабных раскопок на улице Красноармейской. Сейчас машины доезжают только до торгового центра "Лето", оставляя значительную часть привычного пути за бортом логистики.
Горожане пытаются перестроить маршрутную сеть своими силами, предлагая чиновникам компромиссные варианты. Основная просьба — запустить троллейбусы по улице Владимирской в сторону филармонии и рынка. Это позволило бы связать важные социальные узлы: перинатальный центр и травматологию. Сейчас пациентам приходится пользоваться пересадками на улице Московской, где транспорт регулярно застревает в пробках на 20 и более минут.
"Направление к медицинским центрам сейчас превратилось в узкое горлышко. Пассажиры теряют время в заторах у вокзала, хотя технически перенаправление потока могло бы разгрузить этот узел на период ремонта", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
В администрации Кирова инициативы жителей по запуску "семерки" по альтернативным улицам не поддержали. Чиновники заявляют, что технические особенности контактной сети и текущий регламент работ не позволяют оперативно пересмотреть путь следования. Энергетическая инфраструктура троллейбуса жестко привязана к существующим линиям, и любые отклонения требуют сложного согласования и монтажа.
Сроки завершения работ на Красноармейской уже сдвинулись. Если изначально планировалось уложиться в более сжатые временные рамки, то теперь официальная дата финала — 15 июля 2026 года. До этого момента транспортная навигация в этом районе города останется в режиме "объезда".
"Ремонтные простои часто связаны с выявлением изношенных сетей, которые не были учтены в первичной смете. Продление сроков до середины июля — это попытка закрыть объект полностью, чтобы не возвращаться к нему осенью", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
|Параметр маршрута №7
|Текущий статус
|Конечная точка сейчас
|ТЦ "Лето"
|Проблемный участок
|ул. Красноармейская
|Дата возобновления
|15 июля 2026 года
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