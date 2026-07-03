Терпению кировчан назначили финал: власти определили день возвращения троллейбуса №7 на привычный путь

Летний график дорожных работ в Кирове продолжает испытывать на прочность терпение пассажиров. Популярный троллейбусный маршрут №7 вернется к привычной схеме движения не раньше середины июля. Трассу скорректировали еще в начале лета из-за масштабных раскопок на улице Красноармейской. Сейчас машины доезжают только до торгового центра "Лето", оставляя значительную часть привычного пути за бортом логистики.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Троллейбус

Горожане пытаются перестроить маршрутную сеть своими силами, предлагая чиновникам компромиссные варианты. Основная просьба — запустить троллейбусы по улице Владимирской в сторону филармонии и рынка. Это позволило бы связать важные социальные узлы: перинатальный центр и травматологию. Сейчас пациентам приходится пользоваться пересадками на улице Московской, где транспорт регулярно застревает в пробках на 20 и более минут.

"Направление к медицинским центрам сейчас превратилось в узкое горлышко. Пассажиры теряют время в заторах у вокзала, хотя технически перенаправление потока могло бы разгрузить этот узел на период ремонта", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Почему нельзя изменить схему движения

В администрации Кирова инициативы жителей по запуску "семерки" по альтернативным улицам не поддержали. Чиновники заявляют, что технические особенности контактной сети и текущий регламент работ не позволяют оперативно пересмотреть путь следования. Энергетическая инфраструктура троллейбуса жестко привязана к существующим линиям, и любые отклонения требуют сложного согласования и монтажа.

Сроки завершения работ на Красноармейской уже сдвинулись. Если изначально планировалось уложиться в более сжатые временные рамки, то теперь официальная дата финала — 15 июля 2026 года. До этого момента транспортная навигация в этом районе города останется в режиме "объезда".

"Ремонтные простои часто связаны с выявлением изношенных сетей, которые не были учтены в первичной смете. Продление сроков до середины июля — это попытка закрыть объект полностью, чтобы не возвращаться к нему осенью", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Параметр маршрута №7 Текущий статус Конечная точка сейчас ТЦ "Лето" Проблемный участок ул. Красноармейская Дата возобновления 15 июля 2026 года

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Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова , эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех