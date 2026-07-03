Черный дождь напугал сильнее, чем навредил: власти озвучили итоги проверки в Ярославской области

Власти Ярославской области подвели финальную черту под историей с черным дождем, который перепугал жителей нескольких районов в середине июня. После атаки беспилотника на топливное хранилище и последовавшего пожара небо над регионом окрасилось в мрачные тона, а на землю выпали осадки с примесью сажи. Лабораторные исследования воды, почвы и воздуха заняли более двух недель, заставив людей гадать о масштабах экологического бедствия. Эксперты оценили токсичность выпавших продуктов горения и дали прогноз по восстановлению местной экосистемы.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Черный дождь в городе

Вердикт лабораторий

Специалисты профильных ведомств завершили изучение проб, отобранных в Рыбинском, Мышкинском, Брейтовском и Некоузском округах. Анализ воды в реках Волготне и Ильдь, а также в озере поселка Шестихино не подтвердил опасений о нефтяном загрязнении. Содержание нефтепродуктов в водоемах осталось в пределах нормы, несмотря на визуально пугающую черную пленку, которую фиксировали очевидцы в первые часы после ЧП.

По словам представителей правительства региона, основные усилия были сосредоточены на очистке так называемого Волжского ручья. Там оперативно выставили боновые заграждения, что позволило локализовать и собрать сажевый налет с поверхности воды. Повторные пробы в месте впадения реки в Рыбинское водохранилище подтвердили, что угроза распространения пятна ликвидирована.

"Система сработала оперативно: боновые заграждения перекрыли путь сажевым частицам в крупные артерии, сохранив чистоту основного бассейна. Сейчас мониторинг продолжается в точечном режиме, чтобы исключить отложенное влияние продуктов горения на донные отложения", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройство регионов Ольга Морозова.

Чистые грядки и лес

Особое внимание уделили частному сектору, где жители жаловались на черные крапинки, покрывшие листья земляники и других посадок. Сотрудники Роспотребнадзора провели серию проверок в зоне жилой застройки в деревне Волково. Исследования грунта методом биотестирования показали, что земля не приобрела токсических свойств, опасных для растений или человека.

И. о. министра лесного хозяйства и природопользования Наталья Беляева заявила, что скопления сажи несут лишь эстетический дискомфорт. Осадки не вызвали глубоких химических изменений в почве, а следы на лесной растительности смоются естественным путем. Контрольные группы продолжают объезд ключевых точек региона для подтверждения полной регенерации среды.

"Масштабные пожары на промышленных объектах всегда вызывают тревогу из-за переноса частиц воздухом, но в данном случае мы видим кратковременный эффект без накопления опасных концентраций. Природные фильтры справляются с такой нагрузкой без ущерба для продовольственной безопасности территорий", — объяснил эксперт Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Мнение академиков

Выводы чиновников подкрепили ученые из Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН. Профессор Григорий Чуйко подтвердил, что частицы сажи инертны по своей природе в данных условиях. Они не представляют угрозы для фауны водохранилища и лесных обитателей, так как не содержат водорастворимых токсинов в опасных для жизни объемах.

Объект проверки Результат анализа Речная вода Норма по нефтепродуктам Грунт в деревнях Токсический эффект отсутствует Атмосферный воздух Гигиенические нормативы соблюдены

"Хотя разовый выброс сажи не убил экосистему, такие инциденты подчеркивают уязвимость региональных бюджетов перед лицом техногенных аварий. Затраты на ликвидацию последствий и мониторинг ложатся серьезным грузом на местную казну", — подчеркнул специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли употреблять в пищу ягоды с черными пятнами?

Специалисты рекомендуют тщательно мыть плоды. Сажа не впитывается внутрь растительных тканей, но ее частицы могут оставаться на поверхности.

Как долго продлится дополнительный мониторинг?

Власти планируют проводить замеры еще в течение недели, чтобы гарантировать отсутствие отложенных последствий для экологии.

Кто занимался очисткой водоемов?

Ликвидацией пленки занимались профильные службы МЧС и экологического надзора с применением механических средств сбора материалов.