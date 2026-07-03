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Забытый отчет обернется крупным штрафом: охотникам Пензенской области выдвинули бескомпромиссные условия

Россия » Поволжье » Пенза

В Пензенской области стартовала кампания по распределению квот на добычу кабана в преддверии летне-осеннего периода. Региональный Минлесхоз подтвердил готовность к приему документов от охотников, планирующих выйти в угодья с началом августа. Получить необходимые бумаги жители области могут классическим способом в Пензе на Лодочном проезде или обратившись в любой филиал МФЦ.

Кабан
Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабан

Регламент подачи заявок и охотничьи сроки

Современные технологии позволяют минимизировать бюрократические процедуры: для оформления документов доступен портал государственных услуг. Через этот цифровой сервис можно не только подать заявление, но и быстро закрыть вопрос с госпошлиной, а также сбором за эксплуатацию ресурсов животного мира. Учитывая, что в регионе ведется планомерная работа по регулированию численности животных, строгое соблюдение регламента выдачи разрешений остается приоритетом ведомства.

"Регулирование сроков охоты — это инструмент сохранения баланса в лесных экосистемах, который предотвращает бесконтрольный отстрел и помогает поддерживать популяцию копытных в здоровом состоянии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по охране животного мира Роман Беляев.

Согласно утвержденному порядку, в одном бланке разрешается указать максимум два периода охоты, которые не должны прерываться. Общий срок легального нахождения в лесу с оружием по одному разрешению ограничен 30 календарными днями. Как сообщает ИА "Пенза-Пресс", по завершении промысла или в случае успешной добычи, охотник обязан в десятидневный срок предоставить отчетные сведения по месту регистрации документа.

Трансформация правил и контроль в лесных хозяйствах

Нарушение установленных временных рамок или отсутствие отчетности влечет за собой административное наказание. В регионе сейчас активно обсуждается пересмотр сумм выплат за проступки, что может коснуться и природоохранной сферы. Специалисты напоминают, что дисциплина охотников напрямую влияет на безопасность, особенно учитывая риск столкновений с дикими зверями или случайных инцидентов на пересеченной местности.

Важно помнить, что охота на кабана требует не только лицензии, но и строгого соблюдения правил транспортировки трофеев. Инспекторы Минлесхоза будут проводить регулярные рейды в закрепленных и общедоступных угодьях. Охотникам рекомендуется заранее проверять наличие всех платежных документов, чтобы избежать конфликтов с законом в разгар сезона.

Ответы на популярные вопросы о сезоне охоты на кабана

Когда официально разрешено начинать охоту?

Сезон охоты на кабана в Пензенской области открывается с 1 августа.

Где можно оформить разрешение на добычу?

Документы выдаются в региональном Минлесхозе (Пенза, Лодочный проезд, 10), во всех многофункциональных центрах (МФЦ) и через портал госуслуг.

Какова максимальная продолжительность периода охоты по одной заявке?

Суммарная длительность указанных в заявлении периодов не может превышать 30 календарных дней.

В какие сроки нужно сдать сведения о добытом звере?

Информацию о результатах охоты необходимо направить в ведомство в течение 10 дней после добычи животного или окончания срока действия разрешения.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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