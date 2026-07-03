Гаражи и здания уходят под снос: Нижний Новгород продолжает изымать недвижимость ради метро

Нижний Новгород продолжает "расчищать площадку" для расширения метрополитена. В Сормовском районе городская администрация методично изымает участки и строения, попадающие в зону прокладки новых путей. Речь идет о масштабной ревизии: в списке значатся 726 объектов, среди которых гаражные боксы и нежилые здания.

Фото: commons.wikimedia.org by AnkelKoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Перегон метро

На начало июля 2026 года в муниципальную собственность перешли 627 объектов. Городская машина освоила уже 86% необходимой территории. Процесс идет по стандартной схеме: КУГИ оценивает имущество и предлагает владельцам компенсацию. Однако договориться миром удается не всегда.

"Для многих собственников гараж в зоне Сормовского шоссе — это не просто квадратные метры, а актив, цена которого в их глазах выше рыночной оценки города. Сейчас в судах завис 91 объект. Это неизбежные трения при реализации таких крупных инфраструктурных проектов, когда частные интересы сталкиваются с муниципальными планами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

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Контракт на продление Сормовско-Мещерской линии стоимостью 19,4 млрд рублей ГК "Моспроект-3" получила еще четыре года назад. Пока строители занимаются "коммунальной механикой": ведут изыскания, готовят стартовые котлованы и перекраивают схему инженерных сетей. К весне инженеры завершили основной цикл проверок грунта в местах будущих монтажных камер.

Переход к активной фазе стройки буксует из-за бюрократических фильтров. Без визы госэкспертизы на проектную документацию тяжелая техника на площадку не выйдет. Глобальный план разбит на восемь этапов, три из которых — это исключительно подготовка "почвы" на улицах Станционной, Коминтерна и Бурнаковской.

Параметр проекта Текущий статус Общее количество объектов к изъятию 726 единиц Оформлено в собственность города 627 объектов (86%) Судебные споры 91 дело в производстве Срок сдачи станции "Сормовская" Конец 2029 года

График работ уже претерпел серьезную корректировку. Если в 2022 году власти рассчитывали запустить движение поездов до Сормова уже в 2026-м, то реальность внесла свои правки. Теперь финишная черта отодвинута на конец 2029 года. Драгоценное время уходит не только на суды с владельцами гаражей, но и на переделку проектных решений в изменившихся экономических условиях.

Ответы на популярные вопросы

Как рассчитывается компенсация за изымаемый гараж?

Оценку проводит независимая экспертиза, привлеченная муниципалитетом. Учитывается рыночная стоимость аналогичных объектов в районе и убытки владельца при переезде.

Можно ли остановить изъятие через суд?

Полностью заблокировать изъятие для государственных нужд практически невозможно. В судах оспаривается преимущественно размер выплат, а не сам факт передачи имущества городу.

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