Петербургское метро уходит на ремонт: какие станции ограничат вход пассажиров до августа

Петербургский метрополитен переходит в режим "ручного управления" пассажиропотоком на синей ветке. Станция "Пионерская" 4 и 5 июля закроет двери для всех, кто планировал начать поездку. В эти выходные вестибюль будет работать исключительно на выход, выпуская людей из подземки, но не впуская обратно. Причина транспортной блокировки — плановый капитальный ремонт эскалатора.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ метро Москвы

Новый график "Пионерской" до конца августа

Особый режим работы на станции продлится до 21 августа. Кроме полной блокировки в ближайшие выходные, метрополитен вводит жесткие фильтры в будние дни. Утром, с 07:30 до 09:00, вход в вестибюль существенно ограничат, а в вечерний час пик — с 17:10 до 19:10 — двери полностью закроются для входящих пассажиров.

Нынешний ремонт стал логичным продолжением июньского инцидента. Напомним, 14 июня "Пионерскую" пришлось экстренно переводить в режим работы "только на выход" из-за личных вещей пассажира, застрявших в гребенке эскалатора. Тогда механизм встал внепланово, потребовав вмешательства аварийных бригад. Теперь же специалисты займутся системным обновлением подъемных агрегатов.

"Любой ремонт эскалатора на таких загруженных станциях — это серьезное испытание для транспортного узла. Ограничения в часы пик позволяют избежать критического скопления людей на платформах и у эскалаторных лент, что напрямую влияет на безопасность. Пассажирам стоит рассматривать альтернативные маршруты, включая использование наземного транспорта, который сейчас активно интегрируется в единую логистическую сеть", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Цепная реакция: ремонт на "Гражданском" и "Нарвской"

"Пионерская" не единственный объект, где "перебирают" механизмы. На красной линии также действуют ограничения. Станция "Гражданский проспект" останется в режиме ремонта до 17 июля. Еще дольше продлятся работы на "Нарвской" — там график скорректирован до 28 августа.

Станция Режим ограничений (будни) Нарвская Вход закрыт с 08:10 до 09:15, ограничен с 16:40 до 19:00 Пионерская Вход ограничен с 07:30 до 09:00, закрыт с 17:10 до 19:10

К слову, весной петербуржцы уже пережили аналогичную модернизацию на станции "Балтийская". Там работы затянулись почти на четыре месяца и закончились на три недели позже обещанного срока — лишь 18 марта. Тогда горожанам рекомендовали активно пользоваться обновленными дорогами и наземными маршрутами.

"В условиях плотной застройки и износа подземных коммуникаций капремонт эскалаторов требует не только технических, но и серьезных финансовых вливаний. Мы видим, что город старается распределять инвестиции в логистику так, чтобы поддерживать работоспособность советского наследия метрополитена, пока строятся новые ветки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Будет ли станция полностью закрыта 4 и 5 июля?

Нет, станция будет работать, но только для тех пассажиров, кто выходит из поездов. Зайти в метро на "Пионерской" в эти дни не получится.

Могут ли измениться часы ограничений на "Нарвской"?

Да, метрополитен предупреждает: временные интервалы могут быть скорректированы в зависимости от реального количества людей в вестибюле.

Зачем закрывать вход вечером, если ремонт идет внутри?

Это связано с нагрузкой на оставшиеся в работе эскалаторы. Если на спуск будет работать только одна лента, на платформе возникнет опасная давка.

Где узнать о подобных ограничениях заранее?

Информацию публикуют в официальном телеграм-канале метро, на сайте подземки и озвучивают по громкой связи на всех станциях.

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Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова , эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех