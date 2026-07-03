Земельный банк Башкирии пополнился разом: тридцать девять площадок открыли путь для новой стройки

Башкирия готовит плацдарм для большой стройки. В земельный банк республики добавили 39 новых площадок общей площадью более 1,3 тысячи гектаров. Общий фонд земель, пригодных для возведения жилья, вырос до 7,5 тысячи гектаров.
Ревизия территорий прошла под руководством вице-премьера Рустема Газизова. Новые участки «нарезали» в Уфе и восьми районах республики, включая динамично развивающиеся Уфимский, Иглинский и Чишминский. На текущий момент регион выполнил годовой план по поиску стройплощадок на 81%.
"Задача — не просто инвентаризация и сухие цифры в кадастре. Мы создаем прозрачный земельный хаб, где инвестор видит готовый продукт для освоения, а не юридический ребус", — подчеркнула вице-премьер Наталья Полянская.
Параллельно с жилым сектором власти «расчищают» площадки под отдых. Проект «Земля для туризма» пополнился списком из 77 участков. Это более 700 гектаров в 16 муниципалитетах — от Белорецкого района до Кумертау. Локации выбирают с прицелом на создание современной инфраструктуры: гостиниц, кемпингов и баз отдыха.
Для поиска и оценки территорий Росреестр использует мощности Национальной системы пространственных данных. Это позволяет отсеивать непригодные земли еще на этапе цифрового сканирования, сокращая бюрократический цикл для застройщиков.
|Параметр
|Текущие показатели
|Земля под жилье
|7 506 га (81% плана)
|Земля под туризм
|712 га (77 участков)
|Новые площадки (июль)
|39 территорий
"Формирование списков идет через глубокое сито запросов от ведомств и бизнеса. Мы используем массив данных НСПД, чтобы каждая сотка земли работала на экономику региона", — объяснил руководитель Управления Росреестра по Башкортостану Петр Клец.
Основной массив сосредоточен в Архангельском, Благовещенском, Белебеевском, Иглинском и Уфимском районах, а также непосредственно в черте Уфы.
Сформированный банк данных открыт для девелоперов и частных инвесторов. Информацию об участках можно найти в сервисе Росреестра «Земля для стройки».
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