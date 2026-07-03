Земельный банк Башкирии пополнился разом: тридцать девять площадок открыли путь для новой стройки

Башкирия готовит плацдарм для большой стройки. В земельный банк республики добавили 39 новых площадок общей площадью более 1,3 тысячи гектаров. Общий фонд земель, пригодных для возведения жилья, вырос до 7,5 тысячи гектаров.

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Ревизия территорий прошла под руководством вице-премьера Рустема Газизова. Новые участки «нарезали» в Уфе и восьми районах республики, включая динамично развивающиеся Уфимский, Иглинский и Чишминский. На текущий момент регион выполнил годовой план по поиску стройплощадок на 81%.

"Задача — не просто инвентаризация и сухие цифры в кадастре. Мы создаем прозрачный земельный хаб, где инвестор видит готовый продукт для освоения, а не юридический ребус", — подчеркнула вице-премьер Наталья Полянская.

Туристический маршрут и кадастровый порядок

Параллельно с жилым сектором власти «расчищают» площадки под отдых. Проект «Земля для туризма» пополнился списком из 77 участков. Это более 700 гектаров в 16 муниципалитетах — от Белорецкого района до Кумертау. Локации выбирают с прицелом на создание современной инфраструктуры: гостиниц, кемпингов и баз отдыха.

Для поиска и оценки территорий Росреестр использует мощности Национальной системы пространственных данных. Это позволяет отсеивать непригодные земли еще на этапе цифрового сканирования, сокращая бюрократический цикл для застройщиков.

Параметр Текущие показатели Земля под жилье 7 506 га (81% плана) Земля под туризм 712 га (77 участков) Новые площадки (июль) 39 территорий

"Формирование списков идет через глубокое сито запросов от ведомств и бизнеса. Мы используем массив данных НСПД, чтобы каждая сотка земли работала на экономику региона", — объяснил руководитель Управления Росреестра по Башкортостану Петр Клец.

Ответы на популярные вопросы

Где именно выделили новые участки?

Основной массив сосредоточен в Архангельском, Благовещенском, Белебеевском, Иглинском и Уфимском районах, а также непосредственно в черте Уфы.

Кто может претендовать на эти земли?

Сформированный банк данных открыт для девелоперов и частных инвесторов. Информацию об участках можно найти в сервисе Росреестра «Земля для стройки».

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