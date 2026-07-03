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Коробка без правил больше не пройдёт: власти Перми заставят киоски вписаться в городскую среду

Россия » Поволжье » Пермь

С 1 сентября в Перми меняются правила игры для владельцев уличных павильонов. Городская администрация расширяет зону своего влияния, устанавливая жесткие требования для торговых точек, расположенных на частных участках. До сих пор мэрия могла полноценно контролировать только 270 киосков на муниципальной земле, в то время как «серый пояс» из 1200 объектов на частных территориях оставался в юридической тени.

Молодой мужчина платит за бутылку воды в уличном киоске
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Молодой мужчина платит за бутылку воды в уличном киоске

Новый региональный порядок устраняет этот правовой перекос. Чиновники получают полномочия проверять, как организована торговля у частников. Теперь владельцам придется не просто ставить коробку, а вписывать её в городскую среду, обеспечивая свободный проход для пешеходов и создавая безбарьерное пространство для маломобильных людей.

Параметр контроля Новое требование
Локация киоска Запрет на установку в арках, на спортивных и детских площадках.
Дистанция от остановок Минимум 10 метров от павильонов общественного транспорта.
Доступ спецтехники Обязательный свободный подъезд для пожарных машин и скорых.

Особое внимание уделено экологии и тишине. Эксплуатация торговых точек не должна портить жизнь жителям окрестных домов. Под безоговорочный запрет попадает размещение павильонов на озелененных территориях и в тихих зонах отдыха. Власти намерены жестко следить за соблюдением санитарных и противопожарных норм, которые раньше на частной территории часто игнорировались.

"Ситуация, когда на частной земле киоски растут как грибы без учета логистики района, создает инфраструктурные тромбы. Муниципалитет наконец получает рычаги, чтобы заставить собственников земли отвечать за комфорт горожан, а не только за прибыль от аренды метра", — пояснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Для бизнеса это означает необходимость пересмотра договоров аренды и, в некоторых случаях, физический перенос конструкций. Если киоск мешает проезду спецтранспорта или перекрывает пешеходный трафик, его придется демонтировать или модернизировать в кратчайшие сроки после вступления закона в силу.

Ответы на популярные вопросы

Кто будет проверять киоски на частной территории?

Контрольные функции возложены на профильные департаменты администрации Перми и административно-технические инспекции, которые теперь имеют законное право инспектировать частные владения на предмет нарушения порядка размещения НТО.

Коснется ли это уже стоящих павильонов?

Да, новый порядок распространяется на все объекты. Если киоск находится в запретной десятиметровой зоне от остановки или на газоне, владельцу придется устранить нарушение вне зависимости от даты установки.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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