Дворец бракосочетания на Английской набережной спрячут за лесами: что ждет молодоженов

Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной готовится к новому этапу обновления. К концу лета историческое здание особняка Павла фон Дервиза скроют строительные леса. Как сообщили в Смольном, специалисты переходят к реставрации фасадов после успешного завершения работ на кровле памятника федерального значения.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свадьба

Несмотря на масштабные внешние работы, внутренние интерьеры Дворца остаются в распоряжении молодоженов. График торжественных регистраций не изменится. Пары могут не опасаться строительного шума или закрытых залов — реставрация сосредоточена на "оболочке" здания и его технических узлах. Леса на набережной станут лишь временной декорацией для главного свадебного особняка города.

"Главная сложность при работе с объектами такого уровня — сохранить баланс между исторической достоверностью и современными требованиями безопасности. Замена сетей в памятниках архитектуры требует ювелирной точности, чтобы не повредить декор", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

От флорентийского ренессанса до наших дней

Особняк, который мы видим сегодня, обрел свой облик в стиле флорентийского ренессанса в 1890 году благодаря архитектору Александру Красовскому. Здание сменило множество статусных владельцев: от вдовы предпринимателя Веры фон Дервиз до великого князя Андрея Владимировича. Статус первого в СССР Дворца бракосочетания дом на Английской набережной получил в 1959 году. С тех пор столь масштабных работ здесь не проводилось.

Реставрация проходит на фоне глобальных изменений в городе: пока одни исторические зоны преображаются, в других ограничивают аппетиты застройщиков ради сохранения зеленого каркаса. Даже рынок ювелирного ритейла подстраивается под новые туристические маршруты, которые неизменно ведут к памятникам архитектуры.

Инженерная начинка и сроки

Нынешний ремонт — это не просто покраска стен. Проект включает полную ревизию инженерных коммуникаций и обновление рабочих кабинетов сотрудников. Первый этап с ремонтом крыши уже обеспечил защиту интерьеров от протечек, что критически важно перед осенним сезоном дождей.

Этап работ Статус и содержание Кровля Завершена, обеспечена герметичность здания. Фасады Установка лесов к концу лета, начало реставрации декора. Инженерия Обновление сетей водоснабжения и отопления.

"Восстановление знаковых объектов в центре Петербурга — это всегда инвестиция в туристическую привлекательность. Городской бюджет закладывает средства на такие проекты, понимая, что исторический облик набережных является фундаментом имиджа Северной столицы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Закроют ли Дворец для проведения свадеб?

Нет, Дворец бракосочетания №1 продолжит работу в штатном режиме, залы для церемоний останутся доступными.

Как долго здание будет стоять в лесах?

Установка лесов начнется в конце августа, точные сроки снятия зависят от сложности реставрации декора фасада.

Будут ли реставрировать знаменитые интерьеры?

Нынешний контракт сфокусирован на внешнем контуре, фасадах и инженерных сетях, внутреннее убранство сохраняется.

Поменяется ли стоимость госпошлины из-за ремонта?

Нет, стоимость регистрации брака регулируется федеральным законодательством и не зависит от ремонтных работ в конкретном здании.

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