Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Форум #ИнженерыРешают собрал в Ростове-на-Дону представителей 45 российских вузов
Мирный процесс по Украине на грани перелома: что стоит за спешной дипломатией Уиткоффа и Кушнера
Не море виновато: туристы рассказали, что превращает отдых на Кубани в испытание
Последний срок для Крестов: знаменитую тюрьму в Петербурге закроют перед большой переделкой
В войсках беспилотных систем начал формироваться казачий батальон "Покров"
Не металлолом, а сокровище: телескоп за полмиллиарда долларов попробуют спасти прямо в космосе
Вода, которая дает жизнь, а не транзит: ваш личный гид по правильному питью
Терпению кировчан назначили финал: власти определили день возвращения троллейбуса №7 на привычный путь
Российскую нефть выдавливают из Грузии: Тбилиси меняет прибыльный маршрут на западный поводок

Молочные реки потекли за границу: оренбургский комбинат нацелился на Китай и Казахстан

Россия » Поволжье » Оренбург

Оренбургский молочный комбинат "Красногорский", работающий под брендом "Оломоло", перерос границы домашнего региона. Второй резидент особой экономической зоны "Оренбуржье" начал масштабную экспансию на восток. В прицеле производителя — полки магазинов Китая и Казахстана.

Молоко
Фото: https://unsplash.com by Elizabeth Dunne is licensed under Free
Молоко

Маршрут построен: от Астаны до Чэнду

Подготовка к экспортному рывку заняла несколько этапов. Завод прошел через акселератор "Экспортный форсаж" и серию реверсных бизнес-миссий, в том числе с участием партнеров из ОАЭ и стран СНГ. Дипломатический десант помог наладить прямые контакты с зарубежными дистрибьюторами.

На выставке China Food and Drinks Fair в Чэнду оренбургская продукция прошла "проверку боем". Азиатские ритейлеры оценили экологические параметры и безопасность товара. Сейчас компания финализирует соглашение с крупной сетью DINA MARKET в Казахстане и готовит логистическое плечо для поставок в КНР.

"Экспорт — это прежде всего вопрос доверия. Мы хотим, чтобы зарубежные потребители узнали и полюбили наши продукты так же, как их любят в Оренбурге", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Госзаказ на продуктивность

Агрессивный маркетинг подкрепляется бюджетными вливаниями. На поддержку молочного сектора региона выделено 673 млн рублей. Деньги распределят по жестким критериям: дотации получат те, кто выжимает максимум из производственных мощностей и держит зарплаты сотрудников выше средних по области.

Параметр Условия поддержки
Продуктивность Высокие показатели надоев на одну голову
Оплата труда Превышение среднерегионального уровня зарплат

Такой подход превращает агропром в технологичный конвейер. ОЭЗ "Оренбуржье" фактически становится сборочным цехом для продуктов, которые отправляются на международные рынки прямо с поволжских полей.

Читайте также

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству регионов Виктор Смирнов
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Садоводство, цветоводство
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Военные новости
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Неожиданный выбор Медведева для визита в Иран заставит Запад пересмотреть прогнозы по России
Кремль
Неожиданный выбор Медведева для визита в Иран заставит Запад пересмотреть прогнозы по России
Популярное
Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум

Российская нефтепереработка столкнулась с аномальным снижением активности, а объемы первичной обработки сырья в июне обновили многолетние антирекорды отрасли.

Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Рядом с Россией поднимается новый военный кулак: страна с мирной маской копит ударную мощь
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Неожиданный выбор Медведева для визита в Иран заставит Запад пересмотреть прогнозы по России
Массированный обстрел Киева стал ответом на атаку по Москве баллистической ракетой
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Последние материалы
Не море виновато: туристы рассказали, что превращает отдых на Кубани в испытание
Последний срок для Крестов: знаменитую тюрьму в Петербурге закроют перед большой переделкой
В войсках беспилотных систем начал формироваться казачий батальон "Покров"
Не металлолом, а сокровище: телескоп за полмиллиарда долларов попробуют спасти прямо в космосе
Вода, которая дает жизнь, а не транзит: ваш личный гид по правильному питью
Терпению кировчан назначили финал: власти определили день возвращения троллейбуса №7 на привычный путь
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Черный дождь напугал сильнее, чем навредил: власти озвучили итоги проверки в Ярославской области
Российскую нефть выдавливают из Грузии: Тбилиси меняет прибыльный маршрут на западный поводок
Петербургское метро уходит на ремонт: какие станции ограничат вход пассажиров до августа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.