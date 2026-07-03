Молочные реки потекли за границу: оренбургский комбинат нацелился на Китай и Казахстан

Оренбургский молочный комбинат "Красногорский", работающий под брендом "Оломоло", перерос границы домашнего региона. Второй резидент особой экономической зоны "Оренбуржье" начал масштабную экспансию на восток. В прицеле производителя — полки магазинов Китая и Казахстана.

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Маршрут построен: от Астаны до Чэнду

Подготовка к экспортному рывку заняла несколько этапов. Завод прошел через акселератор "Экспортный форсаж" и серию реверсных бизнес-миссий, в том числе с участием партнеров из ОАЭ и стран СНГ. Дипломатический десант помог наладить прямые контакты с зарубежными дистрибьюторами.

На выставке China Food and Drinks Fair в Чэнду оренбургская продукция прошла "проверку боем". Азиатские ритейлеры оценили экологические параметры и безопасность товара. Сейчас компания финализирует соглашение с крупной сетью DINA MARKET в Казахстане и готовит логистическое плечо для поставок в КНР.

"Экспорт — это прежде всего вопрос доверия. Мы хотим, чтобы зарубежные потребители узнали и полюбили наши продукты так же, как их любят в Оренбурге", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Госзаказ на продуктивность

Агрессивный маркетинг подкрепляется бюджетными вливаниями. На поддержку молочного сектора региона выделено 673 млн рублей. Деньги распределят по жестким критериям: дотации получат те, кто выжимает максимум из производственных мощностей и держит зарплаты сотрудников выше средних по области.

Параметр Условия поддержки Продуктивность Высокие показатели надоев на одну голову Оплата труда Превышение среднерегионального уровня зарплат

Такой подход превращает агропром в технологичный конвейер. ОЭЗ "Оренбуржье" фактически становится сборочным цехом для продуктов, которые отправляются на международные рынки прямо с поволжских полей.

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