Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Форум #ИнженерыРешают собрал в Ростове-на-Дону представителей 45 российских вузов
Мирный процесс по Украине на грани перелома: что стоит за спешной дипломатией Уиткоффа и Кушнера
Не море виновато: туристы рассказали, что превращает отдых на Кубани в испытание
Последний срок для Крестов: знаменитую тюрьму в Петербурге закроют перед большой переделкой
В войсках беспилотных систем начал формироваться казачий батальон "Покров"
Не металлолом, а сокровище: телескоп за полмиллиарда долларов попробуют спасти прямо в космосе
Вода, которая дает жизнь, а не транзит: ваш личный гид по правильному питью
Терпению кировчан назначили финал: власти определили день возвращения троллейбуса №7 на привычный путь
Российскую нефть выдавливают из Грузии: Тбилиси меняет прибыльный маршрут на западный поводок

Рёв моторов стихнет после заката: Тула задумалась о ночных ограничениях для байков

Россия » Центр » Тула

Тульские дороги стали свободнее от тяжелых аварий, но ночной гул моторов готовит почву для новых запретов. Региональные власти зафиксировали резкое снижение смертности в ДТП, однако встречная полоса и молодежь на двух колесах портят общую картину. Областная администрация и полиция ищут способы охладить пыл любителей скорости и защитить спящие города. В повестке дня возникли жесткие ограничения, которые могут изменить жизнь тульских байкеров уже в этом сезоне.

Мужчина в кожаной куртке и мотоцикл
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина в кожаной куртке и мотоцикл

Траектория снижения аварийности

Дорожная сеть Тульской области демонстрирует дисциплину, которой не было в прошлом году. Первый заместитель губернатора Михаил Пантелеев подвел итоги работы комиссии по безопасности движения. Цифры говорят о выравнивании ситуации: общее количество аварий упало на пятую часть. Самый важный индикатор — смертность на трассах — рухнул на 37%, а число раненых сократилось почти на четверть.

"Снижение показателей — это результат точечной настройки инфраструктуры, но расслабляться рано из-за скрытых дефицитов бюджета на содержание ряда участков", — отметил специально для Pravda.Ru эксперт Валерий Козлов.

Двухколесная угроза в темноте

Пока общая статистика идет вниз, сегмент мототранспорта набирает опасные обороты. Начальник регионального УМВД Андрей Даценко указал на критическую деталь: почти каждое второе серьезное происшествие в Туле связано с мотоциклами. В зону риска попали подростки, которые садятся за руль без опыта и прав. Только за последние месяцы 11 несовершеннолетних получили тяжелые травмы в таких заездах.

"Рост числа аварий с участием байкеров требует пересмотра схем благоустройства и усиления контроля за освещенностью зон отдыха", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист Ольга Морозова.

Полиция предложила радикальный метод лечения — ночной комендантский час для мотоциклистов. Ограничение движения в населенных пунктах после заката уже практикуется в Крыму. Если инициативу одобрят, тульский асфальт ночью станет тише, а количество ночных гонок должно пойти на спад.

Главным поставщиком трагедий остается выезд на встречную полосу. Этот маневр стал причиной 63 аварий, которые забрали жизни 16 человек. Это более 40% от всех погибших в регионе. Власти планируют усилить разделительные барьеры и пересмотреть разметку на самых скоростных участках дорог.

"Юридически введение ночных ограничений для конкретного вида транспорта возможно, если муниципальные нормативы будут синхронизированы с требованиями безопасности", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Светлана Фёдорова.

Показатель безопасности Динамика за год
Общее число ДТП Снижение на 20%
Летальные случаи Снижение на 37%
Травматизм на дорогах Снижение на 21%

Ответы на популярные вопросы

Запретят ли мотоциклы совсем?

Нет, речь идет только о запрете на движение в населенных пунктах в ночное время для снижения шума и аварийности.

Почему встречная полоса так опасна?

Выезд на встречку дает суммарную скорость удара, что делает выживание в таких авариях практически невозможным.

Коснутся ли ограничения подростков?

Для несовершеннолетних контроль будет усилен вплоть до конфискации техники на штрафстоянку при отсутствии прав.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по благоустройству Ольга Морозова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Садоводство, цветоводство
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Военные новости
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Неожиданный выбор Медведева для визита в Иран заставит Запад пересмотреть прогнозы по России
Кремль
Неожиданный выбор Медведева для визита в Иран заставит Запад пересмотреть прогнозы по России
Популярное
Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум

Российская нефтепереработка столкнулась с аномальным снижением активности, а объемы первичной обработки сырья в июне обновили многолетние антирекорды отрасли.

Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Рядом с Россией поднимается новый военный кулак: страна с мирной маской копит ударную мощь
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Неожиданный выбор Медведева для визита в Иран заставит Запад пересмотреть прогнозы по России
Массированный обстрел Киева стал ответом на атаку по Москве баллистической ракетой
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Последние материалы
Не море виновато: туристы рассказали, что превращает отдых на Кубани в испытание
Последний срок для Крестов: знаменитую тюрьму в Петербурге закроют перед большой переделкой
В войсках беспилотных систем начал формироваться казачий батальон "Покров"
Не металлолом, а сокровище: телескоп за полмиллиарда долларов попробуют спасти прямо в космосе
Вода, которая дает жизнь, а не транзит: ваш личный гид по правильному питью
Терпению кировчан назначили финал: власти определили день возвращения троллейбуса №7 на привычный путь
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Черный дождь напугал сильнее, чем навредил: власти озвучили итоги проверки в Ярославской области
Российскую нефть выдавливают из Грузии: Тбилиси меняет прибыльный маршрут на западный поводок
Петербургское метро уходит на ремонт: какие станции ограничат вход пассажиров до августа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.