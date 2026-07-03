Рёв моторов стихнет после заката: Тула задумалась о ночных ограничениях для байков

Тульские дороги стали свободнее от тяжелых аварий, но ночной гул моторов готовит почву для новых запретов. Региональные власти зафиксировали резкое снижение смертности в ДТП, однако встречная полоса и молодежь на двух колесах портят общую картину. Областная администрация и полиция ищут способы охладить пыл любителей скорости и защитить спящие города. В повестке дня возникли жесткие ограничения, которые могут изменить жизнь тульских байкеров уже в этом сезоне.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина в кожаной куртке и мотоцикл

Траектория снижения аварийности

Дорожная сеть Тульской области демонстрирует дисциплину, которой не было в прошлом году. Первый заместитель губернатора Михаил Пантелеев подвел итоги работы комиссии по безопасности движения. Цифры говорят о выравнивании ситуации: общее количество аварий упало на пятую часть. Самый важный индикатор — смертность на трассах — рухнул на 37%, а число раненых сократилось почти на четверть.

"Снижение показателей — это результат точечной настройки инфраструктуры, но расслабляться рано из-за скрытых дефицитов бюджета на содержание ряда участков", — отметил специально для Pravda.Ru эксперт Валерий Козлов.

Двухколесная угроза в темноте

Пока общая статистика идет вниз, сегмент мототранспорта набирает опасные обороты. Начальник регионального УМВД Андрей Даценко указал на критическую деталь: почти каждое второе серьезное происшествие в Туле связано с мотоциклами. В зону риска попали подростки, которые садятся за руль без опыта и прав. Только за последние месяцы 11 несовершеннолетних получили тяжелые травмы в таких заездах.

"Рост числа аварий с участием байкеров требует пересмотра схем благоустройства и усиления контроля за освещенностью зон отдыха", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист Ольга Морозова.

Полиция предложила радикальный метод лечения — ночной комендантский час для мотоциклистов. Ограничение движения в населенных пунктах после заката уже практикуется в Крыму. Если инициативу одобрят, тульский асфальт ночью станет тише, а количество ночных гонок должно пойти на спад.

Защита от встречного потока

Главным поставщиком трагедий остается выезд на встречную полосу. Этот маневр стал причиной 63 аварий, которые забрали жизни 16 человек. Это более 40% от всех погибших в регионе. Власти планируют усилить разделительные барьеры и пересмотреть разметку на самых скоростных участках дорог.

"Юридически введение ночных ограничений для конкретного вида транспорта возможно, если муниципальные нормативы будут синхронизированы с требованиями безопасности", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Светлана Фёдорова.

Показатель безопасности Динамика за год Общее число ДТП Снижение на 20% Летальные случаи Снижение на 37% Травматизм на дорогах Снижение на 21%

Ответы на популярные вопросы

Запретят ли мотоциклы совсем?

Нет, речь идет только о запрете на движение в населенных пунктах в ночное время для снижения шума и аварийности.

Почему встречная полоса так опасна?

Выезд на встречку дает суммарную скорость удара, что делает выживание в таких авариях практически невозможным.

Коснутся ли ограничения подростков?

Для несовершеннолетних контроль будет усилен вплоть до конфискации техники на штрафстоянку при отсутствии прав.