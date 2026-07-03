Рёв моторов стихнет после заката: Тула задумалась о ночных ограничениях для байков

Тульские дороги стали свободнее от тяжелых аварий, но ночной гул моторов готовит почву для новых запретов. Региональные власти зафиксировали резкое снижение смертности в ДТП, однако встречная полоса и молодежь на двух колесах портят общую картину. Областная администрация и полиция ищут способы охладить пыл любителей скорости и защитить спящие города. В повестке дня возникли жесткие ограничения, которые могут изменить жизнь тульских байкеров уже в этом сезоне.
Дорожная сеть Тульской области демонстрирует дисциплину, которой не было в прошлом году. Первый заместитель губернатора Михаил Пантелеев подвел итоги работы комиссии по безопасности движения. Цифры говорят о выравнивании ситуации: общее количество аварий упало на пятую часть. Самый важный индикатор — смертность на трассах — рухнул на 37%, а число раненых сократилось почти на четверть.
"Снижение показателей — это результат точечной настройки инфраструктуры, но расслабляться рано из-за скрытых дефицитов бюджета на содержание ряда участков", — отметил специально для Pravda.Ru эксперт Валерий Козлов.
Пока общая статистика идет вниз, сегмент мототранспорта набирает опасные обороты. Начальник регионального УМВД Андрей Даценко указал на критическую деталь: почти каждое второе серьезное происшествие в Туле связано с мотоциклами. В зону риска попали подростки, которые садятся за руль без опыта и прав. Только за последние месяцы 11 несовершеннолетних получили тяжелые травмы в таких заездах.
"Рост числа аварий с участием байкеров требует пересмотра схем благоустройства и усиления контроля за освещенностью зон отдыха", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист Ольга Морозова.
Полиция предложила радикальный метод лечения — ночной комендантский час для мотоциклистов. Ограничение движения в населенных пунктах после заката уже практикуется в Крыму. Если инициативу одобрят, тульский асфальт ночью станет тише, а количество ночных гонок должно пойти на спад.
Главным поставщиком трагедий остается выезд на встречную полосу. Этот маневр стал причиной 63 аварий, которые забрали жизни 16 человек. Это более 40% от всех погибших в регионе. Власти планируют усилить разделительные барьеры и пересмотреть разметку на самых скоростных участках дорог.
"Юридически введение ночных ограничений для конкретного вида транспорта возможно, если муниципальные нормативы будут синхронизированы с требованиями безопасности", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Светлана Фёдорова.
|Показатель безопасности
|Динамика за год
|Общее число ДТП
|Снижение на 20%
|Летальные случаи
|Снижение на 37%
|Травматизм на дорогах
|Снижение на 21%
Нет, речь идет только о запрете на движение в населенных пунктах в ночное время для снижения шума и аварийности.
Выезд на встречку дает суммарную скорость удара, что делает выживание в таких авариях практически невозможным.
Для несовершеннолетних контроль будет усилен вплоть до конфискации техники на штрафстоянку при отсутствии прав.
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