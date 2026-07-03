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Их считали ошибкой безумных архитекторов: для чего на самом деле строили дома в Москве на тонких ножках

Россия » Центр » Москва

Архитектурные странности мегаполиса часто объясняются не только творческим порывом, но и жестким инженерным расчетом. Дефицит свободной земли и необходимость оптимизировать пространство заставляют проектировщиков создавать объекты, где каждый изгиб бетона имеет функциональное обоснование. Столичный рейтинг городов мира по уровню глобализации подтверждает: Москва активно внедряет смелые строительные решения, превращая сложные участки в знаковые точки на карте.

Дом-яйцо на улице Машкова (фото — сентябрь 2024)
Фото: commons.wikimedia.org by Bogunilia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дом-яйцо на улице Машкова (фото — сентябрь 2024)

Инженерные секреты столичных "чудачеств"

Дом-яйцо на Чистых прудах, ставший ярким символом начала нулевых, требовал нестандартных мер для обеспечения устойчивости. Из-за сужающегося к низу основания конструкция была потенциально нестабильной, поэтому архитектор Сергей Ткаченко интегрировал в проект мощные контрфорсы в виде волют, которые служат опорными элементами. Как отмечает старший научный сотрудник Музея архитектуры Кирилл Постернак, на которого ссылается сайт aif.ru, технически это здание является частью соседнего жилого комплекса, имея с ним общие инженерные сети и подземный паркинг.

"Нестандартная геометрия зданий сегодня становится ответом на сверхплотную застройку, когда архитекторы вынуждены буквально "выжимать" полезную площадь из каждого метра", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по архитектуре и градостроительству Илья Захаров.

На набережной Тараса Шевченко реализуется еще более технически сложный проект — "дом-лента", который фактически парит над землей на высоте десятого этажа. Массивная конструкция опирается на тонкие сталебетонные колонны, что стало возможным только после детальной проверки расчетов в Москомархитектуре. Подобный подход позволяет освободить пространство на уровне земли, что особенно ценно в районах, где идет активное благоустройство пустых территорий и создание общественных зон под зданиями.

История "сороконожек" и круглых домов

Советский период также оставил наследие в виде домов на опорах, таких как "Дом авиаторов" на Беговой, построенный в 1978 году. Архитектор Андрей Меерсон поднял корпус на сорок сужающихся книзу опор, создав эффект невесомости массивного строения.

Кирилл Постернак подчеркивает: "Для архитектуры того времени это было нечто крышесносное. Здание обязано было выглядеть основательным, с массивным низом, а новое решение ломало стереотипы".

Другим экспериментом стал знаменитый "дом-бублик" на западе Москвы, где типовые панели соединили под углом 6 градусов для создания идеального круга. Внутри такого строения диаметром 155 метров разместился двор размером с футбольное поле, что обеспечило жильцов изолированным рекреационным пространством. Сегодня в городе продолжают искать баланс между формой и выгодой, выставляя на тендеры участки, где покупка недвижимости у города возможна как для бизнеса, так и для частных лиц под уникальные проекты.

Ответы на популярные вопросы о необычной архитектуре Москвы

Зачем строить дома на высоких опорах ("ножках")?

Это позволяет освободить пространство под зданием для пешеходных зон, парковок или скверов, а также улучшает циркуляцию воздуха в плотной городской застройке.

Является ли Дом-яйцо отдельным жилым зданием?

Несмотря на уникальный внешний вид, конструктивно это пристройка к основному жилому дому, с которым оно делит фундамент, коммуникации и общую подземную стоянку.

Почему в Москве построили только два "дома-бублика" вместо пяти?

Изначальный план предусматривал пять круглых домов к Олимпиаде-80, но проект оказался слишком дорогостоящим в реализации и сложным в обслуживании по сравнению с типовой застройкой.

Как удерживаются "парящие" дома на набережных?

Устойчивость обеспечивается за счет сверхпрочных сталебетонных свай-колонн и сложного распределения веса горизонтальной конструкции, одобренного инженерами-строителями.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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