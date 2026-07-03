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В этом городе на берегу Черного моря бензина нет вообще: заправиться могут лишь избранные

Россия » Юг » Краснодар

Новороссийск столкнулся с резким дефицитом бензина на местных автозаправочных станциях. Городские власти подтвердили приостановку свободной продажи топлива для частных автовладельцев. Теперь заправиться могут только обладатели специальных карт, привязанных к договорам с предприятиями. В этом материале мы разберем текущую ситуацию на АЗС, выясним причины ограничений и оценим перспективы поставок топлива в южные регионы.

Бензоколонки на заправке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензоколонки на заправке

Бензин только для своих

Муниципальный центр управления города сообщил о полном переходе на карточную систему отпуска бензина. Традиционные методы оплаты на кассах временно не работают для обычных водителей. Топливные карты сегодня доступны исключительно юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Это фактически блокирует возможность заправки личного транспорта для большинства жителей города.

"Логистические цепочки на юге России сейчас испытывают повышенную нагрузку из-за изменения транспортных коридоров. Региональные бюджеты уже учитывают риски задержек поставок, но инфраструктура требует срочной адаптации под новые объемы перевалки", — объяснил эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов.

Такая система используется крупными компаниями для жесткого контроля расходов своего автопарка. Обычный горожанин купить бензин по такой схеме не может. Ограничения затронули как мелкие независимые станции, так и сетевые объекты. Власти Новороссийска пока не называют конкретных сроков возвращения к привычному режиму торговли.

Остатки дизеля на восьми точках

Ситуация с дизельным топливом выглядит чуть менее критичной, но тоже требует оперативного вмешательства. По данным МЦУ, дизель еще сохраняется в свободном доступе на восьми заправках города. Однако отпуск идет в ограниченном количестве, что провоцирует очереди. Водителям приходится тратить часы на поиск работающей колонки.

"Для обеспечения стабильной работы коммунальных служб города необходимы гарантированные объемы топлива. Если дефицит затянется, это напрямую отразится на графиках вывоза мусора и работе спецтехники", — отметила в беседe с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Тип топлива Условия продажи
Бензин (все марки) Только топливные карты юрлиц
Дизельное топливо Лимитированная продажа на 8 АЗС

Оценка ситуации экспертами

Проблемы с топливом фиксируются не только в Краснодарском крае. По различным оценкам, перебои разной степени тяжести затронули почти шестьдесят российских регионов. Основные причины кроются в долгой транспортировке по железной дороге и сезонном росте потребления внутри страны. Аграрный сектор также требует приоритетных поставок в период активных полевых работ.

"Нагрузка на топливный рынок в период сбора урожая всегда возрастает. Сейчас крайне важно поддерживать баланс между потребностями фермеров и розничного сектора, чтобы не сорвать продовольственные графики", — подчеркнула специально для Pravda.Ru Виктор Смирнов.

Местные жители сообщают, что на некоторых АЗС табло с ценами просто погашены или показывают нули. Это явный сигнал отсутствия ресурса в резервуарах станции. Специалисты ожидают, что выравнивание ситуации начнется после завершения пиковых нагрузок на транспортную сеть региона.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли оформить топливную карту обычному человеку?

Нет, данные карты выдаются только организациям и предпринимателям по договору. Это инструмент безналичного расчета для бизнеса.

Как долго продлятся ограничения?

Официальные лица пока не дают прогнозов. Восстановление поставок зависит от работы нефтеперерабатывающих заводов и логистических служб.

Экспертная проверка: аналитик развития территорий Валерий Козлов, специалист по ЖКХ Евгений Блех, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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