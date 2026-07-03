Иностранные аналоги больше не нужны: в Подмосковье пошли на исторический шаг в агросекторе

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Россия » Центр » Московская область

В Подмосковье запускают производство первого в России органического уксуса. Подмосковное предприятие "Экоферма ОГО-РОД", базирующееся в Серпухове, успешно прошло сертификацию и подтвердило соответствие своего сырья и продукции жестким национальным стандартам. Это событие открывает перед производителем возможность наносить на товары официальную государственную маркировку "Органик", подчеркивающую чистоту и происхождение продукта.

Уксус яблочный
Фото: https://unsplash.com by Towfiqu barbhuiya is licensed under Free
Уксус яблочный

Развитие производства и контроль качества

Хозяйство из Серпухова пополнило список региональных компаний, работающих по принципам экологической безопасности, став 16-м сертифицированным игроком в этой нише. Выданный документ гарантирует покупателям, что при выращивании сырья и переработке не использовались антибиотики, пестициды, ГМО или синтетические удобрения. Получение такого статуса часто требует серьезных инвестиций в технологии и инфраструктуру производства.

Сейчас фермеры готовятся к расширению мощностей и проектируют специализированный цех площадью 200 квадратных метров. Помимо натурального уксуса, на новой площадке наладят выпуск ягодных сиропов и домашних морсов. Как сообщает интернет-издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на региональный Минсельхозпрод, Московская область сохраняет позиции одного из ключевых центров органического земледелия в стране.

"Развитие органического сектора напрямую влияет на продовольственную безопасность и здоровье нации, создавая при этом высокую добавленную стоимость для малого агробизнеса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт, специалист по сельскому хозяйству регионов Виктор Смирнов.

Лидерство Подмосковья в агросекторе

В общероссийском реестре органических производителей Подмосковье представлено максимально широко. Среди ключевых участников рынка значатся такие хозяйства, как "Ягодный берег", "Рябинки", ферма "М2" и "Коломенская ягода". Зачастую подобные проекты получают поддержку в рамках городских программ, так как власти заинтересованы в том, чтобы промышленные предприятия региона переходили на экологически чистые рельсы.

Масштабирование таких ферм способствует появлению новых квалифицированных специалистов на селе. Увеличение числа локальных брендов, выпускающих сертифицированные продукты, позволяет снизить зависимость внутреннего рынка от дорогих зарубежных аналогов. Контроль за качеством продукции на этапах от поля до прилавка остается приоритетной задачей для всех участников "органического" списка.

Ответы на популярные вопросы о производстве органического уксуса

Что означает маркировка "Органик" на этикетке?

Этот знак подтверждает, что продукт прошел государственную сертификацию и изготовлен без применения химии, ГМО и гормонов роста. Покупатель может быть уверен в экологической безопасности состава.

Где именно в Подмосковье будут производить новый уксус?

Основная производственная база "Экофермы ОГО-РОД" расположена в городском округе Серпухов, где планируется строительство цеха площадью 200 квадратных метров.

Какие еще продукты планирует выпускать серпуховская ферма?

Помимо уксуса, предприятие намерено запустить линии по производству органических сиропов и натуральных морсов из собственного сырья.

Сколько компаний в Московской области имеют такой же статус?

На текущий момент в Подмосковье насчитывается уже 16 предприятий, получивших сертификаты на соответствие стандартам органического производства.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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