Льготы и прибавка не удержали штат: тюменские автобусы за полгода потеряли около сотни сотрудников

Общественный транспорт Тюмени переживает кадровую ротацию. С начала 2026 года штат городских перевозчиков покинули около сотни сотрудников: 57 водителей и 42 кондуктора. Несмотря на дефицит рук, транспортный цех города не фиксирует критических сбоев в работе.
Механика процесса проста: на место ушедших водителей стабильно приходят новые кадры. Ситуацию подогревают социальные льготы и регулярная индексация зарплат. С кондукторами история иная — профессия постепенно уходит в прошлое. Перевозчики делают ставку на автоматику, устанавливая в салонах терминалы для самостоятельной оплаты проезда. Это снижает зависимость компаний от соискателей на роль сборщиков выручки.
Тюмень планомерно избавляется от маршруток, переводя пассажиропоток на большие автобусы. Параллельно растет стоимость билетов. С начала 2026 года одна поездка обходится в 42 рубля при оплате наличными. Цифровой формат выгоднее: банковская карта снижает цену до 37 рублей. Власти объясняют это необходимостью обновления парка и компенсацией затрат на топливо.
"Текучка кадров в транспортной сфере — явление циклическое. В Тюмени мы видим не столько кризис, сколько трансформацию модели. Списание кондукторов «на берег» из-за внедрения бесконтактных систем оплаты — это общероссийский тренд. Сейчас региону важнее удерживать водительский состав, чтобы не допустить простоя техники на линиях", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
|Категория сотрудников
|Динамика состава
|Водители
|Уволились 57 человек, набор идет стабильно
|Кондукторы
|Уволились 42 человека, спрос падает из-за валидаторов
Городские власти подчеркивают, что переход на терминалы самообслуживания — процесс неизбежный. Это позволяет перевозчикам оптимизировать расходы на персонал и направлять освободившиеся средства на содержание дорожной сети и обновление подвижного состава.
Нет, по данным администрации, водительский состав восполняется оперативно, графики движения остаются прежними.
Да, в автобусах без кондуктора оплата принимается водителем на остановках или через специальные купюроприемники, если они предусмотрены конструкцией.
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