Льготы и прибавка не удержали штат: тюменские автобусы за полгода потеряли около сотни сотрудников

Общественный транспорт Тюмени переживает кадровую ротацию. С начала 2026 года штат городских перевозчиков покинули около сотни сотрудников: 57 водителей и 42 кондуктора. Несмотря на дефицит рук, транспортный цех города не фиксирует критических сбоев в работе.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Механик осматривает автобусы на стоянке автопарка

Механика процесса проста: на место ушедших водителей стабильно приходят новые кадры. Ситуацию подогревают социальные льготы и регулярная индексация зарплат. С кондукторами история иная — профессия постепенно уходит в прошлое. Перевозчики делают ставку на автоматику, устанавливая в салонах терминалы для самостоятельной оплаты проезда. Это снижает зависимость компаний от соискателей на роль сборщиков выручки.

Экономика поездки

Тюмень планомерно избавляется от маршруток, переводя пассажиропоток на большие автобусы. Параллельно растет стоимость билетов. С начала 2026 года одна поездка обходится в 42 рубля при оплате наличными. Цифровой формат выгоднее: банковская карта снижает цену до 37 рублей. Власти объясняют это необходимостью обновления парка и компенсацией затрат на топливо.

"Текучка кадров в транспортной сфере — явление циклическое. В Тюмени мы видим не столько кризис, сколько трансформацию модели. Списание кондукторов «на берег» из-за внедрения бесконтактных систем оплаты — это общероссийский тренд. Сейчас региону важнее удерживать водительский состав, чтобы не допустить простоя техники на линиях", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Категория сотрудников Динамика состава Водители Уволились 57 человек, набор идет стабильно Кондукторы Уволились 42 человека, спрос падает из-за валидаторов

Городские власти подчеркивают, что переход на терминалы самообслуживания — процесс неизбежный. Это позволяет перевозчикам оптимизировать расходы на персонал и направлять освободившиеся средства на содержание дорожной сети и обновление подвижного состава.

Ответы на популярные вопросы

Вырастет ли интервал ожидания автобусов?

Нет, по данным администрации, водительский состав восполняется оперативно, графики движения остаются прежними.

Можно ли оплатить проезд наличными без кондуктора?

Да, в автобусах без кондуктора оплата принимается водителем на остановках или через специальные купюроприемники, если они предусмотрены конструкцией.

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