Задняя дата вернула упущенные месяцы: семьям Ханты-Мансийского округа выплатят пособие единым траншем

В Ханты-Мансийском автономном округе запустили автоматическую корректировку социальных выплат. Свыше 460 многодетных семей региона начали получать единое пособие после того, как власти пересмотрели старые отказы. Механизм сработал без участия граждан: умные алгоритмы Социального фонда просто подняли архивы за первую половину 2026 года и "разблокировали" деньги для тех, кто раньше не прошел по критериям доходности.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Поводом для большой ревизии стали майские поправки в правила господдержки. Если раньше лишний рубль в семейном бюджете перекрывал доступ к выплатам, то теперь планка стала гибкой. Допуск увеличили на 10% от прожиточного минимума. Это позволило включить в программу тех, кто балансировал на грани установленных лимитов.

Финансовая арифметика и сроки

Размер господдержки зафиксирован на отметке 11 068 рублей. Это половина детского прожиточного минимума в округе. Главная особенность текущей донастройки — глубокая "задняя дата". Выплаты начисляют с начала года. Если семья получила отказ в январе или феврале из-за копеечного превышения доходов, деньги придут сразу за все прошедшие месяцы единым траншем.

Параметр Что меняется Лимит дохода Увеличен на 10% сверх прожиточного минимума Сумма на ребенка 11 068 рублей ежемесячно Формат пересчета Автоматически (без новых заявок)

Региональная система соцподдержки сейчас напоминает отлаженный конвейер. Чиновники максимально убирают "ручное управление" и бюрократические фильтры. Одобрение приходит в личный кабинет на портале госуслуг, а средства падают на карты без визитов в МФЦ.

"Автоматизация процессов в региональных бюджетах позволяет точнее направлять ресурсы. Когда система сама находит адресата помощи, отпадает проблема информированности населения, из-за которой многие семьи раньше просто не знали о своем праве на льготу", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли подавать новое заявление, если был отказ?

Нет, система пересматривает решения самостоятельно по тем заявлениям, которые были поданы с начала 2026 года.

Как узнать о назначении выплаты?

Уведомление поступит в личный кабинет на госуслугах. Также можно проверить статус в территориальном отделении Социального фонда.

Будет ли перерасчет за прошлые месяцы?

Да, пособие назначат с месяца первоначального обращения в 2026 году при условии соответствия новым правилам.

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