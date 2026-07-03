Задняя дата вернула упущенные месяцы: семьям Ханты-Мансийского округа выплатят пособие единым траншем

В Ханты-Мансийском автономном округе запустили автоматическую корректировку социальных выплат. Свыше 460 многодетных семей региона начали получать единое пособие после того, как власти пересмотрели старые отказы. Механизм сработал без участия граждан: умные алгоритмы Социального фонда просто подняли архивы за первую половину 2026 года и "разблокировали" деньги для тех, кто раньше не прошел по критериям доходности.
Поводом для большой ревизии стали майские поправки в правила господдержки. Если раньше лишний рубль в семейном бюджете перекрывал доступ к выплатам, то теперь планка стала гибкой. Допуск увеличили на 10% от прожиточного минимума. Это позволило включить в программу тех, кто балансировал на грани установленных лимитов.
Размер господдержки зафиксирован на отметке 11 068 рублей. Это половина детского прожиточного минимума в округе. Главная особенность текущей донастройки — глубокая "задняя дата". Выплаты начисляют с начала года. Если семья получила отказ в январе или феврале из-за копеечного превышения доходов, деньги придут сразу за все прошедшие месяцы единым траншем.
|Параметр
|Что меняется
|Лимит дохода
|Увеличен на 10% сверх прожиточного минимума
|Сумма на ребенка
|11 068 рублей ежемесячно
|Формат пересчета
|Автоматически (без новых заявок)
Региональная система соцподдержки сейчас напоминает отлаженный конвейер. Чиновники максимально убирают "ручное управление" и бюрократические фильтры. Одобрение приходит в личный кабинет на портале госуслуг, а средства падают на карты без визитов в МФЦ.
"Автоматизация процессов в региональных бюджетах позволяет точнее направлять ресурсы. Когда система сама находит адресата помощи, отпадает проблема информированности населения, из-за которой многие семьи раньше просто не знали о своем праве на льготу", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Нет, система пересматривает решения самостоятельно по тем заявлениям, которые были поданы с начала 2026 года.
Уведомление поступит в личный кабинет на госуслугах. Также можно проверить статус в территориальном отделении Социального фонда.
Да, пособие назначат с месяца первоначального обращения в 2026 году при условии соответствия новым правилам.
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