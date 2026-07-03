Чудовищный план сорван в Пятигорске: силовики остановили подготовку диверсии на железной дороге

Сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта в Пятигорске. Задержан уроженец одной из центральноазиатских республик, который собирался поджечь объект железнодорожной инфраструктуры. Мужчина действовал по прямым указаниям куратора, находящегося на территории Сирии.
По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный является приверженцем идеологии международной террористической организации, запрещенной в России. Под контролем зарубежного наставника он провел разведку местности, зафиксировал на фото транспортный узел и приобрел химические компоненты для создания зажигательных смесей. Данный инцидент произошел на фоне усиления мер безопасности в регионе, где силовые структуры переведены на усиленный режим работы.
Следователи установили, что после уничтожения объекта железной дороги фигурант намеревался нелегально перебраться в Сирию. Там он планировал вступить в ряды боевиков для участия в боевых действиях против правительственных сил. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям: приготовление к теракту и участие в деятельности террористической организации.
Ситуация требует не только силового, но и аналитического подхода к рискам, которые могут возникать в отдаленных районах края, включая угрозы жизни людей.
"Любые попытки воздействия на транспортные артерии несут риски для всей логистической цепочки региона, особенно в период паводков, когда нагрузка на альтернативные пути растет", — предупредила эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Экономическая устойчивость территорий также зависит от предотвращения внутренних конфликтов.
За приготовление к теракту и участие в запрещенной организации предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.
Нет, благодаря своевременным действиям ФСБ нападение было предотвращено на стадии подготовки, ущерба имуществу не нанесено.
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