Игла победила скальпель: ямальские хирурги растворили тромб и спасли ногу пациенту без разреза

Хирурги из Ноябрьска предотвратили ампутацию ноги пациенту с облитерирующим атеросклерозом. Вместо травматичного разреза врачи использовали локальный лизис — растворение тромба химическим путем. Случай стал первым для Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Артерия пациента была заблокирована тромбозом внутри ранее установленного стента, что перекрыло доступ крови к тканям конечности.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Иванов is licensed under Все права защищены Хирурги проводят операцию в операционной

Тромбоз стента: тупик для кровотока

Облитерирующий атеросклероз грызет сосуды изнутри. Пациент уже проходил через классический сценарий: сначала стентирование, затем — открытая хирургия для удаления сгустков крови. Через год система дала сбой. Холодная кожа, онемение и резкая боль указали на критическую ишемию. Тромб намертво "зацементировал" стент. Прямое извлечение инородного тела или повторная полостная операция в данном случае грозили тяжелыми осложнениями и потерей ноги.

"Повторные операции на деформированных сосудах — это всегда высокие риски. Ткани истощены, кровоток нарушен. В такой ситуации малоинвазивная пункция становится единственным шансом избежать инвалидизации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ультразвук вместо рентгена

Сосудистый хирург Максим Щукин и врач УЗ-диагностики Айгази Бийболатов отказались от стандартной рентгенохирургии. Они провели манипуляцию через точечный прокол иглой. Вся процедура заняла 15 минут. Под контролем УЗИ врач ввел препарат непосредственно в область затора. Лекарство расщепило белковые связи тромба, превратив его в жидкость. Кровоток восстановился без применения скальпеля и общих наркозов.

Метод лечения Последствия Открытая операция Разрезы, длительное заживление, риск инфекций. Малоинвазивный лизис Прокол 2 мм, местная анестезия, выписка через сутки.

"Главный бич пациентов с патологиями сосудов — это страх перед большой хирургией. Щадящие методики позволяют работать с теми, кто не перенесет традиционный наркоз из-за возраста или сопутствующих болезней", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Преимущества бескровного метода

Рентгенхирургический контроль требует введения контраста, который бьет по почкам, и дозы радиации для пациента и персонала. УЗИ-навигация лишена этой нагрузки. Восстановление происходит мгновенно: через три часа обследование подтвердило полную проходимость артерии. Ноябрьская ЦГБ намерена сделать эту методику стандартным протоколом для работы с острыми тромбозами нижних конечностей.

"Эффективность терапии напрямую зависит от времени доставки препарата к мишени. В данном случае малая инвазивность — это не вопрос эстетики, а вопрос выживаемости тканей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о тромбах

Можно ли растворить старый тромб?

Лизис лучше всего работает со свежими образованиями. Со временем тромб прорастает соединительной тканью и превращается в "камень", который химия не берет.

Почему тромбы возвращаются в стенты?

Стент — инородное тело. Если пациент игнорирует прием антиагрегантов или продолжает курить, организм запускает процесс повторного сужения сосуда.

Нужна ли реабилитация после такой процедуры?

Специальных мер не требуется. Достаточно ношения компрессионного трикотажа и соблюдения диеты для контроля холестерина.

Медицина наконец отходит от концепции "героических разрезов". Малоинвазивный подход в Ноябрьске доказал: для спасения жизни достаточно точно направленной иглы и качественной навигации. Артерия очищена, ампутация отменена. Теперь дело за пациентом — следовать протоколам профилактики, иначе атеросклероз найдет новое слабое место.

Читайте также