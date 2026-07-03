Над холодными волнами родился воздушный мост: Сахалин впервые протянул невидимую дорогу к большой земле

Сахалинское небо прошито невидимой нитью: беспилотник впервые перемахнул через пролив, связав Кунашир с "большой землей". Это не просто полет "игрушки", а настоящий прорыв в островной логистике. Аппарат пролетел 420 километров, оставив за кормой пять часов морского ветра и туманов. Летел уверенно, от дронопорта "Пушистый" до аэродрома Менделеево.

Фото: commons.wikimedia.org by Yaroslav Shuraev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маяк Анива

Технологии вне спутников: как это работает

Главная фишка этого рейса — система "Геокосмос". Пока обычные навигаторы теряют сигнал в первом же глубоком распадке, эта железка ведет дрон без оглядки на космос. А еще у него есть встроенный "свой — чужой", так что ПВО или гражданские диспетчеры видят аппарат как законного участника движения.

"Этот перелет доказывает, что наши системы навигации способны работать в условиях сложного рельефа и радиопомех, полностью замещая импортные аналоги в критически важных сегментах", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Характеристика полета Показатель Маршрут Сахалин ("Пушистый") — Кунашир (Менделеево) Дистанция 420 километров Время в пути Около 5 часов

Где еще пригодятся "крылья" на островах

Дроны для нас — это уже не экзотика, а рабочие лошадки. Пока одни только мечтают, как связать Дальний Восток с Азией прямыми рейсами, БПЛА уже мониторят лесные пожары, ищут незаконные рубки и проверяют состояние ЛЭП. В условиях, когда погода на сопках меняется пять раз на дню, отправить дрон куда дешевле, чем поднимать тяжелый вертолет.

"Использование беспилотников в межрегиональной логистике позволяет существенно снизить нагрузку на бюджеты территорий, сокращая расходы на мониторинг инфраструктуры в труднодоступных районах", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экономический эффект и безопасность

Важно понимать: "Геокосмос" создавали как раз для того, чтобы никакие санкции или отключения GPS не превратили дрон в кусок пластика над океаном. Это безопасность.

"Автоматизация воздушного контроля — это единственный путь для качественного благоустройства огромных пространств Дальнего Востока без кратного увеличения штата инспекторов", — констатировала в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Может ли дрон летать в тумане и при сильном ветре?

Новые системы навигации позволяют аппаратам удерживать курс даже при сложных метеоусловиях, типичных для Курильской гряды.

Будут ли дроны доставлять почту или лекарства?

Технически это возможно уже сейчас, успешный перелет на 420 км подтверждает готовность инфраструктуры к грузовым рейсам.

Насколько безопасен такой полет для гражданских самолетов?

Система "свой — чужой" и постоянная трансляция данных в службы управления движением исключают риск опасного сближения.

Нужен ли спутниковый сигнал для управления?

Система "Геокосмос" работает автономно от спутников, используя альтернативные методы позиционирования и связи.

Читайте также