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Горючее в дефиците: острая нехватка ресурсов вынуждает власти Крыма пойти на экстренные меры

Россия » Юг » Симферополь

Ситуация на топливном рынке полуострова остается напряженной. В пятницу, 3 июля, розничная продажа бензина и дизеля будет организована лишь на 62 автозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в официальном канале мессенджера MAX.

Женщина заправляет машину
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина заправляет машину

Глава ведомства прямо признал наличие дефицита, отметив, что имеющихся запасов недостаточно для удовлетворения всех заявок автомобилистов. "На 62 АЗС будет осуществлена розничная реализация автомобильного бензина и дизельного топлива, однако учитывая ограниченные объёмы, возможность обеспечить потребности в полной мере отсутствует", — подчеркнул Воронкин.

Логистические барьеры и лимиты

Ограничения в поставках вынуждают власти искать альтернативные маршруты снабжения. Сложная ситуация в Крыму, напрямую связанная с террористическими угрозами со стороны киевского режима, вынуждает пересматривать привычные графики подвоза цистерн с материка.

"Текущая логистика диктует жесткие условия: пока не заработает в полную силу новое железнодорожное сообщение, Крым будет зависеть от пропускной способности моста и паромов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для стабилизации обстановки профильное министерство предпринимает шаги по наращиванию объемов завоза горючего.

Экономический эффект и прогнозы

Пока Севастополь и Крым пытаются остановить рост стоимости литра АИ-95, аграрный сектор региона готовится к пиковым нагрузкам. Уборочная кампания требует бесперебойного снабжения ДТ, что накладывает дополнительную ответственность на распределительные центры.

"Дефицит горючего в разгар сезона — это удар по себестоимости сельхозпродукции. Если поставки не стабилизируются в течение недели, аграриям придется корректировать севообороты и планы по сбору, чтобы вписаться в лимиты", — отметил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Параметр снабжения Текущий статус
Количество доступных АЗС 62 станции по всему Крыму
Объем отпуска Ограничен до стабилизации поставок

Несмотря на топливные сложности, инфраструктурное развитие не останавливается. Власти обещают вовремя сдать новый виадук под Алуштой, что в будущем упростит логистику для грузового и легкового транспорта, снизив общее потребление топлива на сложных участках дорог.

Ответы на популярные вопросы

Где именно можно будет заправиться 3 июля?

Перечень из 62 АЗС будет опубликован на ресурсах Министерства топлива и энергетики Крыма.

Вводятся ли лимиты на продажу в одни руки?

Министерство подтвердило ограниченность объемов, что подразумевает возможные лимиты на литраж при разовой покупке.

Как долго продлятся ограничения?

Власти принимают меры для увеличения поставок, однако точные сроки снятия ограничений зависят от стабилизации логистики через пролив.

Пострадают ли экстренные службы от дефицита?

Снабжение скорых, пожарных и полиции осуществляется из резервных фондов в приоритетном порядке.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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