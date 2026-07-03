Срок вышел 5 лет назад: почему жители опасной омской двухэтажки до сих пор не съехали

В Омске завершилась затянувшаяся судебная тяжба вокруг кирпичного двухэтажного дома на улице 4-я Заречная. Здание 1958 года постройки, официально признанное аварийным еще несколько лет назад, до сих пор оставалось заселенным, несмотря на критический износ конструкций. Решение суда обязывает городскую администрацию немедленно переселить людей, чьи жизни ежедневно подвергаются риску из-за угрозы обрушения фундамента и стен.

Фото: unsplash.com by Avinash Kumar is licensed under Free to use under the Unsplash License Бетонная стена

Провал сроков и деградация конструкций

Согласно материалам дела, мэрия Омска должна была очистить опасный объект от жильцов еще до 31 декабря 2021 года. Однако бюрократические механизмы сработали с опозданием: люди продолжали существовать в условиях, непригодных для жизни. За прошедшие годы кирпичная кладка начала буквально рассыпаться, а основание здания потеряло несущую способность. Ситуация в жилом секторе города и без того осложнена износом сетей, а дефицит ресурса в системе ЖКХ лишь усугубляет эксплуатацию ветхих строений.

"Задержка расселения на три года — это критический срок для строений такого типа. Когда фундамент уже подает сигналы о разрушении, любое внешнее воздействие может спровоцировать обвал. Администрация города обязана иметь маневренный фонд для таких случаев, чтобы не дожидаться трагедии", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Судебный вердикт и роль прокуратуры

Надзорное ведомство вмешалось в ситуацию после проверки, подтвердившей реальную опасность для омичей. Прокуратура направила иск с требованием принудить чиновников к активным действиям. Суд встал на сторону жильцов, признав бездействие властей незаконным и требующим немедленного исправления. Теперь за переездом семей в безопасные квартиры будут следить приставы, которые ранее уже занимались реализацией имущества должников в регионе.

Параметр здания Текущий статус Год постройки 1958 Срок сноса по плану До конца 2021 года Состояние конструкций Угроза обрушения стен и фундамента

Риски старого жилого фонда

Проблема аварийных домов в регионах часто упирается в нехватку бюджетного финансирования, выделяемого на переселение. Однако юридическая практика показывает: отсутствие средств не освобождает муниципалитет от обязанности обеспечить безопасность граждан. Пока одни подрядчики в Омске уходят с рынка, попадая в реестр недобросовестных поставщиков, контроль за качеством новых строительных площадок для переселенцев становится приоритетом.

"Муниципальные бюджеты часто перегружены социальными обязательствами, но расселение аварийного жилья — это вопрос жизни и смерти. Игнорирование судебных решений может привести к уголовной ответственности должностных лиц, особенно если конструкции дома начнут рушиться до физического переезда людей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если срок расселения дома прошел, а квартиры не дали?

Необходимо подать жалобу в прокуратуру или составить исковое заявление в суд. Только официальное решение суда является механизмом принуждения властей.

Куда переселяют жильцов экстренно расселяемых домов?

Временным жильем может служить маневренный фонд города. Параллельно власти обязаны предоставить равнозначное по площади благоустроенное жилье для постоянного проживания.

Могут ли жильцы отказаться от переезда в маневренный фонд?

При наличии подтвержденной угрозы обрушения жильцов могут выселить в принудительном порядке ради их собственной безопасности.

Как влияет признание дома аварийным на коммунальные платежи?

Жильцы аварийных домов освобождаются от взносов на капитальный ремонт, однако остальные услуги ЖКХ оплачиваются по факту их предоставления.

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