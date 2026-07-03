Перекрыто до 10 июля: под Омском закрыли движение через популярный ж/д переезд

Под Омском на неделю изменится схема движения транспорта. На 65-м километре перегона Стрела — Жатва начинаются ремонтные работы, которые потребуют полной остановки автомобильного трафика через железнодорожные пути. Ограничения затронут участок в деревне Карповка Таврического района и продлятся до 10 июля.
Железнодорожники приступают к обновлению путевой инфраструктуры. Чтобы не создавать заторов в тупиковой зоне, водителям предложили альтернативный маршрут. Объехать закрытый участок можно через переезд на 55-м километре перегона Фадино — Стрела, который расположен в поселке Луговой. Это решение позволит сохранить связь между населенными пунктами, несмотря на напряженную ситуацию на магистралях региона.
"Любое закрытие переезда на ветке с высокой интенсивностью движения — это стресс для логистики. Важно, чтобы дорожные службы обеспечили четкую навигацию на подъездах к Луговому, так как поток машин там неизбежно вырастет. Это критично в период, когда трафик на ключевых артериях и так нестабилен", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Ремонт совпал с периодом активных перевозок в агросекторе. Перегон Стрела — Жатва является важным звеном в цепочке поставок, и лишние 10-15 километров объезда могут сказаться на графиках. Учитывая, что бизнес на омских полях сейчас борется за каждую копейку маржи, любое удорожание логистики становится ощутимым фактором.
|Параметр
|Значение
|Локация работ
|д. Карповка, 65-й км
|Срок окончания
|10 июля 2026 года
|Точка объезда
|п. Луговой, 55-й км
Дополнительным испытанием для дорожного полотна и техники станет погода. Регион накрыла аномальная жара, которая размягчает асфальт и увеличивает нагрузку на системы охлаждения автомобилей, вынужденных делать крюк по проселочным и поселковым дорогам.
"В условиях затяжного зноя и сухой погоды полевые и гравийные дороги, которые часто служат путями объезда в районах, быстро приходят в негодность из-за пыли и гребенки. Это риск для грузового транспорта, перевозящего технику или урожай. Водителям следует закладывать на 30% больше времени на маршрут", — резюмировала эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Нет, на время ремонтных работ движение перекрывается полностью и круглосуточно до завершения всех технологических этапов.
Жителям придется использовать развязку в поселке Луговой, что увеличивает пробег примерно на 10-12 километров в одну сторону.
Для скорой помощи и пожарных расчетов разрабатываются специальные коридоры, либо задействуются кратчайшие пути объезда через Луговой.
Обычно путевые работы синхронизируют с "окнами" в движении поездов, поэтому массовых отмен пригородных составов не ожидается.
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