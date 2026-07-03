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Льготная ипотека стала недоступна: почему приморцы массово получают отказы

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Жилищная навигация в Приморье дала сбой: тысячи семей столкнулись с отказами в выдаче льготных кредитов. С 1 июля 2026 года вступили в силу новые правила формирования перечня населенных пунктов, подходящих под программу "Дальневосточная и арктическая ипотека". Ревизия списков привела к тому, что некоторые поселки выпали из льготной зоны, оставив потенциальных покупателей за бортом государственной поддержки.

ипотека
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ипотека

Новая карта льгот: Арсеньев в плюсе, Липовцы в минусе

География программы пересмотрена. Список доступных локаций пополнил город Арсеньев, известный своим авиастроительным кластером. Теперь количество городов, где действует льготная ставка, выросло до 92 в 19 регионах страны. Однако для жителей сельских территорий новости менее оптимистичные: из перечня исключили поселок Липовцы и село Светлогорье.

"Пересмотр списков моногородов — это всегда болезненный процесс для локального рынка. Когда населенный пункт теряет статус участника программы, спрос на вторичку там обнуляется мгновенно, так как без ставки в 2% покупка жилья в таких местах теряет экономический смысл для большинства семей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Ранее программа позволяла приобретать жилье на вторичном рынке в девяти моногородах Приморского края на крайне выгодных условиях. Те, кто не успел закрыть сделки до обновления списков, сообщают в социальных сетях о массовых отказах банков. Ситуация осложняется тем, что динамика застройки в регионе остается высокой, но сосредоточена она преимущественно в крупных агломерациях, а не в удаленных поселках.

Рынок жилья под давлением регламентов

Изменение правил игры происходит на фоне масштабных инфраструктурных преобразований на Дальнем Востоке. Пока одни районы теряют ипотечную привлекательность, в других активно обновляют образовательную среду и социальные объекты. Маневры с перечнями городов призваны перераспределить миграционные потоки в сторону более перспективных промышленных центров.

"Корректировка программ льготного кредитования напрямую связана с наполнением региональных бюджетов и долгосрочными проектами развития. Вывод поселков из перечня часто означает смену приоритетов в финансировании территорий, что требует от граждан быстрой адаптации к новым финансовым условиям", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Населенный пункт Статус льготной программы
Арсеньев Включен в перечень
Липовцы Исключен из программы
Светлогорье Исключен из программы

Власти надеются, что использование новых технологий, включая автономные системы снабжения, позволит удержать население в отдаленных точках, однако жилищный вопрос остается ключевым триггером для миграции внутри края.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если заявка была одобрена до исключения поселка из списка?

Одобрение заявки не гарантирует выдачу кредита, если параметры сделки перестали соответствовать условиям программы на момент подписания договора. Необходимо уточнить в банке статус конкретного объекта.

Какие условия кредитования в городе Арсеньев теперь доступны?

Арсеньев теперь входит в программу "Дальневосточная и арктическая ипотека", что позволяет приобретать жилье по ставке до 2% годовых при соблюдении требований к заемщику.

Распространяется ли исключение поселков на новостройки?

Программа ориентирована в том числе на вторичный рынок в моногородах. С исключением населенного пункта из перечня льгота перестает действовать на любые типы жилья в этой локации.

Будут ли списки расширяться в будущем?

Правительство РФ регулярно пересматривает перечни моногородов и сельских территорий исходя из их экономического статуса и численности населения.

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Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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