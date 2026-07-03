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Бензин закончился, газ тоже не спасает: ростовские водители столкнулись с новой очередью

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Бензиновый кризис в Ростове-на-Дону перешел в фазу отчаяния. Владельцы легковушек штурмуют АЗС в надежде выудить литры АИ-95, которые стали дефицитнее чистой воды в пустыне. Единственным спасением для кошелька и нервов кажется перевод автомата на пропан. Однако ростовские сервисы ГБО захлебнулись в потоке желающих и столкнулись с логистическим параличом.

Установка газового оборудования в автомобиль
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Установка газового оборудования в автомобиль

Газовая удавка или спасение

Цены на установку ГБО взлетели так же стремительно, как стрелка тахометра при перегазовке. Если вчера за перевод Hyundai Solaris на альтернативное топливо просили вменяемые деньги, то сегодня прайс стартует от 45 тысяч рублей. И это за "железо", которое уже видело жизнь, — с подержанным баллоном. Новый комплект оборудования обойдется в 55–65 тысяч рублей. Маркетологи могут обещать экономию, но сначала придется выложить месячную зарплату за право не стоять в очередях за бензином.

"Рынок ГБО сейчас напоминает голодный субботник. Люди готовы ставить что угодно, лишь бы ехать. Но поставить систему — полдела, нужно еще грамотно настроить блок ECU, иначе двигатель превратится в кусок мертвого чугуна через месяц", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ценник кусается, но ростовчан это не останавливает. Сервисы забиты до отказа. Менеджеры на СТО отвечают на звонки с интонацией церковных кликуш: мест нет, запчастей нет, звоните в следующем месяце. Желание сэкономить превратилось в национальный спорт, где главный приз — место в боксе через три недели ожидания.

Пустые склады и железные очереди

Железа катастрофически не хватает. Склады пустеют быстрее, чем баки на трассе М-4 в разгар отпусков. Поставки задерживаются, логистические цепочки трещат по швам. Мастера на СТО разводят руками — они бы и рады взять деньги, но закручивать гайки не на чем. Баллоны стали такой же редкостью, как честный перекуп.

"Задержки с поставками комплектующих ГБО создают эффект домино. Очереди растягиваются на месяц, а тарифы на установку ползут вверх из-за дефицита импортных редукторов и форсунок", — отметил специально для Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Тип оборудования Цена в рублях
Комплект с б/у баллоном от 45 000
Новый комплект (эконом) 55 000 — 60 000
Премиум системы от 80 000

Почему бензин стал роскошью

Нефтеперерабатывающие заводы ушли на экстренный ремонт, и юг России моментально ощутил сухость в горловинах бензобаков. АИ-95 превратился в дефицитный товар. Топливо раскупают за часы, оставляя после себя пустые табло АЗС и злых водителей. Технологический сбой на производстве спровоцировал панику, которая теперь кормит установщиков газового оборудования.

"Масштабная установка ГБО требует обязательной регистрации в ГИБДД. Если водитель забудет про документы, первый же инспектор ДПС выпишет штраф и аннулирует регистрацию авто", — объяснил эксперт Pravda.Ru по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Система работает на износ. Те, кто не успел занять очередь сегодня, будут ждать августа. Ростов превратился в огромную пробку, где каждый второй мечтает о синем пламени в цилиндрах вместо дорогого и редкого бензина. СТО работают в режиме письменных запросов — на звонки отвечать уже некому.

Ответы на популярные вопросы о ГБО в Ростове

Сколько нужно времени на установку?

Сам процесс монтажа занимает около одного рабочего дня. Однако из-за очередей реальный срок ожидания составляет от 20 до 30 дней с момента записи.

Можно ли ставить подержанный баллон?

Технически — да, это дешевле на 10 тысяч рублей. С точки зрения безопасности — это лотерея. Старое оборудование может иметь микротрещины или коррозию, что превращает машину в пороховую бочку.

Поможет ли переход на газ сэкономить?

При текущих ценах на пропан экономия составляет около 40-50% на каждом километре. Окупаемость оборудования при среднем пробеге наступит примерно через 15-20 тысяч километров пути.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, логист Денис Крылов, эксперт по безопасности Андрей Киселёв
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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