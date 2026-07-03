Полиция здесь ни при чем: в Нижнем Новгороде за порядком теперь следят по-особенному

Нижний Новгород укрепляет статус ключевого туристического центра Поволжья через возрождение исторических институтов. В штате АНО "Центр сотрудничества и туризма" сейчас несут службу десять специалистов: восемь линейных городовых и двое старших сотрудников, выполняющих функции водителей. Проект, работающий под патронажем администрации города, направлен на развитие потенциала региона и увеличение туристического потока в условиях растущего спроса на внутренние поездки.
Сотрудники в исторической форме патрулируют пять основных секторов города, охватывая ключевые достопримечательности и прогулочные зоны. Маршруты выстроены так, чтобы обеспечивать максимальное присутствие в местах скопления гостей города.
Помимо охранно-контрольных функций, городовые активно участвуют в просветительской деятельности. Ежедневные бесплатные прогулки стали популярным форматом досуга. С начала года интерес к ним проявили более пяти тысяч человек. Инфраструктурный надзор также приносит плоды: зафиксировано свыше полутора тысяч замечаний по состоянию городских объектов.
|Параметр
|Показатель (с начала года)
|Проведено бесплатных прогулок
|587 встреч
|Общее количество экскурсантов
|5233 человека
|Выявлено нарушений инфраструктуры
|1661 сообщение
"Инвестиции в такие проекты, как 'Новый городовой', оправданы косвенным эффектом. Рост узнаваемости города и лояльности туристов ведут к пополнению местного бюджета через сферу услуг и общепит", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.
В некоммерческой организации подчеркивают, что городовые выступают связующим звеном между жителями и экстренными службами. "Городовые во время патрулирования оперативно реагируют на любые внештатные ситуации и вызывают специализированные службы — полицию, скорую помощь, МЧС. Они же следят за состоянием улиц, зданий и конструкций на своих маршрутах. В случае нарушений сообщают в соответствующие инстанции", — напомнили представители профильного АНО.
Такой надзор дополняет работу основных ведомств, особенно в зонах, где плотность пешеходов крайне высока. Пока городовые следят за порядком на мостовых, другие службы контролируют модернизацию инженерных сетей и благоустройство окраинных территорий.
"Нижний Новгород активно ищет уникальные форматы привлечения внимания. Городовые делают прогулку по городу событием, выделяя регион на фоне соседей по ПФО", — подчеркнула обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.
Системный подход к облику города проявляется и в деталях: от световых инсталляций на телебашне до изменения гастрономических привычек нижегородцев.
Прогулки проводятся бесплатно для всех желающих на регулярной основе в рамках патрулирования маршрутов.
Нет, у сотрудников АНО нет административных полномочий. Они фиксируют нарушения и вызывают официальные службы или передают данные в госструктуры.
Актуальный график обычно публикуется на ресурсах департамента развития туризма и профильных туристических порталах города.
Городовые не имеют отношения к оплате проезда. Напомним, в городе активно внедряется безналичная система расчета в общественном транспорте.
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