Полиция здесь ни при чем: в Нижнем Новгороде за порядком теперь следят по-особенному

Нижний Новгород укрепляет статус ключевого туристического центра Поволжья через возрождение исторических институтов. В штате АНО "Центр сотрудничества и туризма" сейчас несут службу десять специалистов: восемь линейных городовых и двое старших сотрудников, выполняющих функции водителей. Проект, работающий под патронажем администрации города, направлен на развитие потенциала региона и увеличение туристического потока в условиях растущего спроса на внутренние поездки.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Нижний Новгород, Большая Покровская улица

География дежурств: где встретить городового

Сотрудники в исторической форме патрулируют пять основных секторов города, охватывая ключевые достопримечательности и прогулочные зоны. Маршруты выстроены так, чтобы обеспечивать максимальное присутствие в местах скопления гостей города.

Большая Покровская: основной променад от площади Минина и Пожарского до площади Горького.

основной променад от площади Минина и Пожарского до площади Горького. Рождественская и набережные: отрезок от Благовещенской площади до памятника Петру I, включая Кожевенную улицу и Нижне-Волжскую набережную.

отрезок от Благовещенской площади до памятника Петру I, включая Кожевенную улицу и Нижне-Волжскую набережную. Набережная Федоровского: панорамная зона от отеля "Азимут" до Успенской церкви.

панорамная зона от отеля "Азимут" до Успенской церкви. Верхне-Волжская набережная: маршрут от памятника Чкалову до колеса обозрения.

маршрут от памятника Чкалову до колеса обозрения. Стрелка: пространство от отеля Marins до Александро-Невского собора.

Цифры и показатели: итоги работы с начала года

Помимо охранно-контрольных функций, городовые активно участвуют в просветительской деятельности. Ежедневные бесплатные прогулки стали популярным форматом досуга. С начала года интерес к ним проявили более пяти тысяч человек. Инфраструктурный надзор также приносит плоды: зафиксировано свыше полутора тысяч замечаний по состоянию городских объектов.

Параметр Показатель (с начала года) Проведено бесплатных прогулок 587 встреч Общее количество экскурсантов 5233 человека Выявлено нарушений инфраструктуры 1661 сообщение

"Инвестиции в такие проекты, как 'Новый городовой', оправданы косвенным эффектом. Рост узнаваемости города и лояльности туристов ведут к пополнению местного бюджета через сферу услуг и общепит", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Безопасность и контроль: задачи патруля

В некоммерческой организации подчеркивают, что городовые выступают связующим звеном между жителями и экстренными службами. "Городовые во время патрулирования оперативно реагируют на любые внештатные ситуации и вызывают специализированные службы — полицию, скорую помощь, МЧС. Они же следят за состоянием улиц, зданий и конструкций на своих маршрутах. В случае нарушений сообщают в соответствующие инстанции", — напомнили представители профильного АНО.

Такой надзор дополняет работу основных ведомств, особенно в зонах, где плотность пешеходов крайне высока. Пока городовые следят за порядком на мостовых, другие службы контролируют модернизацию инженерных сетей и благоустройство окраинных территорий.

"Нижний Новгород активно ищет уникальные форматы привлечения внимания. Городовые делают прогулку по городу событием, выделяя регион на фоне соседей по ПФО", — подчеркнула обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Системный подход к облику города проявляется и в деталях: от световых инсталляций на телебашне до изменения гастрономических привычек нижегородцев.

Ответы на популярные вопросы

Сколько стоят экскурсии с городовыми?

Прогулки проводятся бесплатно для всех желающих на регулярной основе в рамках патрулирования маршрутов.

Может ли городовой оштрафовать за нарушение?

Нет, у сотрудников АНО нет административных полномочий. Они фиксируют нарушения и вызывают официальные службы или передают данные в госструктуры.

Где найти расписание прогулок?

Актуальный график обычно публикуется на ресурсах департамента развития туризма и профильных туристических порталах города.

Нужно ли платить городовым в транспорте?

Городовые не имеют отношения к оплате проезда. Напомним, в городе активно внедряется безналичная система расчета в общественном транспорте.

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