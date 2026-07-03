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Никаких шансов спрятать ямы: Пермь закупит систему, которая обнулит безнаказанность коммунальщиков

Россия » Поволжье » Пермь

Администрация Перми направляет 3,7 миллиона рублей на покупку современного комплекса автоматизированной фиксации нарушений. Оборудование, интегрированное в систему ИИ, позволит инспекции оперативнее отслеживать состояние городской среды. Аналогичные устройства уже доказали свою пользу, помогая увеличить охват мониторинга общественных пространств.

Пермь
Фото: openverse.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пермь

Цифровой дозор на городских улицах

Мобильный комплекс устанавливается на автомобиль и в режиме поездки сканирует пространство. Система распознает дефекты дорожного полотна, наличие наледи на крышах, стертую разметку или переполненные баки с отходами. Подобный подход исключает "человеческий фактор" при выявлении большинства административных проступков.

"Внедрение автоматики позволяет охватить проверкой все городские районы без необходимости увеличивать штат инспекторов, что кратно повышает дисциплину обслуживающих организаций", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Масштабирование контроля качества

Опыт прошлых периодов подтверждает высокую результативность аппаратуры. Только за стартовые месяцы эксплуатации цифровая система зафиксировала порядка 1 500 нарушений по содержанию транспортных артерий и свыше 100 фактов коммунального беспорядка на контейнерных площадках. Общий объем штрафных санкций превысил 2,3 миллиона рублей.

Параметр Показатели эффективности
Увеличение проверок В 18 раз (по сравнению с ручным контролем)
Статистика нарушений Свыше 1 600 выявленных дефектов за первые месяцы

"Для экономики города это означает прямой прирост поступлений в бюджет за счет взыскания реальных штрафов, которые раньше пропускались из-за простой нехватки наблюдателей на местах", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Как именно система распознает мусор или наледь?

Комплекс использует компьютерное зрение, которое сравнивает изображение в реальном времени с заложенными в базу эталонами правильного состояния объекта.

Поможет ли это бороться с плохим состоянием дорог?

Да, оборудование фиксирует ямы и трещины, передавая данные в базу для формирования предписаний дорожным службам.

Означает ли покупка прибора полный отказ от ручного труда?

Нет, автоматика находит нарушение, но окончательную квалификацию и составление протокола проводит уполномоченный сотрудник инспекции.

Учитывается ли при этом сезонность?

Алгоритмы адаптивны: зимой фокус смещается на очистку крыш от снега и сосулек, летом — на содержание территорий и разметку.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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