Депутат из Краснодара решил пересадить самокатчиков за парту: права хотят выдавать только после экзамена

Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев внес в правительство предложение о радикальной реформе правил для электросамокатов и моноколес. Проект изменений в закон "О безопасности дорожного движения" вводит для владельцев таких гаджетов обязательную категорию прав "М". Новые требования затронут всех, кто перемещается на электровелосипедах, скутерах и других средствах индивидуальной мобильности. Инициатива призвана ликвидировать юридический хаос, когда визуально одинаковые устройства попадают под разные нормы контроля. Парламентарий настаивает, что знание правил должно стать входным билетом для выхода на дорогу.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Электросамокат на дороге

Хаос на городских тротуарах

Сегодняшняя классификация делит технику по мощности и скорости, но рядовой пользователь путается в нюансах между обычным самокатом и мопедом. Это создает ситуацию правовой неопределенности, когда контроль над скоростными устройствами становится практически невозможным. Дмитрий Гусев подчеркивает, что современные самокаты перестали быть игрушками и превратились в полноценный транспорт, способный причинить серьезный вред прохожим. Обучение и экзамен по ПДД станут фильтром, который допустит к управлению только подготовленных людей.

"Юридическая путаница с мощностью двигателей мешает администрировать нарушения на местах. Отработанная механика получения прав категории М упростит контроль и сделает правила прозрачными для всех участников движения", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Статистика ДТП в кубанской столице

Проблема безопасности стоит крайне остро в южных регионах, где сезон катания длится почти круглый год. В Краснодаре с начала года произошло более 640 аварий с участием подобных устройств. Особую тревогу городских властей вызывает детский травматизм: мэр Евгений Наумов ранее сообщил о 58 происшествиях с несовершеннолетними. Введение водительских удостоверений поможет дисциплинировать молодежь и возложит на них реальную ответственность за маневры на тротуарах и дорогах.

"Для Краснодара и других крупных городов Юга это вопрос выживания комфортной среды. Без четкого регулирования и выделенных зон для такого транспорта конфликты между пешеходами и водителями СИМ будут только нарастать", — объяснила специально для Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Что принесет новый закон

Предлагаемые изменения направлены не на запрет современных способов передвижения, а на их легализацию в рамках безопасности. Наличие прав подтвердит, что человек осознает риски и знает, где ему разрешено двигаться. В правительстве РФ теперь должны оценить, насколько инфраструктура готова к массовому обучению новых водителей и приему экзаменов.

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"Реформа потребует дополнительных затрат из региональных бюджетов на настройку системы администрирования штрафов. Однако в долгосрочной перспективе это снизит нагрузку на систему здравоохранения за счет уменьшения травматизма", — добавил эксперт Pravda.Ru экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли будет переучиваться, если есть права категории Б?

Обычно категория М открывается автоматически при наличии прав на управление легковым автомобилем.

Коснется ли это обычных механических самокатов?

Нет, инициатива касается только моторизованных средств индивидуальной мобильности с электродвигателями.

С какого возраста можно будет получить права М?

По действующим нормам категорию М можно получить с 16 лет после прохождения обучения и экзаменов.