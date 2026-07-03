Стереть с лица земли за минуту: сообщение о катастрофе в Нижнем Тагиле ввело в заблуждение

В социальных сетях и мессенджерах Нижнего Тагила 2 июля распространилась тревожная аудиозапись, содержащая дезинформацию о критическом положении на городских гидротехнических сооружениях. Анонимный автор утверждал, будто мэр Владислав Пинаев распорядился полностью открыть шиберные затворы, что якобы спровоцирует семиметровую волну, способную стереть город с лица земли. Панические сообщения призывали к немедленной эвакуации населения и остановке промышленных предприятий, обещая затопление ключевых улиц, включая Красноармейскую и Серова.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Посёлк Монзино

Реакция властей на информационную атаку

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев оперативно выступил с официальным опровержением, назвав разошедшееся сообщение откровенным фейком. Градоначальник пояснил, что технологический процесс на местной плотине исключает внезапные "ударные" сбросы, так как шандоры находятся в открытом состоянии постоянно. По его словам, мониторинг ситуации ведется непрерывно, и хотя интенсивные осадки привели к временному накоплению избыточных объемов воды, пик паводка уже пройден.

"В мессенджерах и социальных сетях сегодня активно распространяется фейковая информация со ссылкой на меня о том, что якобы откроются какие-то шлюзы и пойдет волна шесть метров. Она не соответствует действительности! У нас шандоры на плотине открыты всегда. Да, два дня шло активное накопление воды, мы сбрасывали достаточно большое количество. Подтопило СНТ "Шахтер", Песчаное, подтопило Евстюниху — 19 домов, но ни о какой волне речи не идет. Ситуация постепенно стабилизируется, сбросы к вечеру мы планируем уменьшить. Приток воды уменьшается — и не только на Тагильском пруду, н и на всех водоемах. Ситуация в городе, несмотря на режим повышенной готовности, стабильна", — заявил Пинаев, чьи слова приводит tagilcity.ru.

"Подобные вбросы в периоды природных аномалий — классический инструмент дестабилизации, рассчитанный на низкую техническую грамотность населения в вопросах работы ГТС", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Текущая паводковая ситуация в регионе

Несмотря на то что в городе сохраняется режим повышенной готовности, введенный еще 30 июня, экстренные службы фиксируют снижение уровня воды в большинстве рек. Масштабные разрушения, о которых предупреждали авторы фейка, не подтвердились, а локальные подтопления в ряде СНТ и населенном пункте Евстюниха находятся под контролем МЧС. Власти призывают жителей не тиражировать сомнительный контент и ориентироваться исключительно на данные официальных сводок, чтобы не создавать помех работе спасателей.

Специалисты гидротехнического надзора отмечают, что приток воды в Тагильский пруд и смежные водоемы начал сокращаться. Планируется дальнейшее снижение интенсивности водосброса, что позволит рекам вернуться в привычные русла. Мэр пообещал представить детальный отчет о прохождении дождевого паводка в ближайшее время, когда угроза подтопления жилых массивов будет окончательно нивелирована.

Ответы на популярные вопросы о паводке в Нижнем Тагиле

Правда ли, что на Тагил идет волна высотой 7 метров?

Нет, эта информация является ложной. Конструкция плотины и текущий уровень воды не могут физически создать подобную волну; сброс воды происходит в штатном контролируемом режиме.

Действует ли в городе режим чрезвычайной ситуации?

В Нижнем Тагиле действует режим повышенной готовности, который позволяет службам быстрее реагировать на изменения погоды, но не является режимом ЧС.

Какие районы пострадали от воды сильнее всего?

Незначительные подтопления зафиксированы в СНТ "Шахтер", поселках Песчаное и Евстюниха, где вода зашла на территорию 19 домовладений.

Где проверять достоверную информацию о затоплениях?

Актуальные данные публикуются на официальном сайте администрации Нижнего Тагила и в верифицированных каналах МЧС по Свердловской области.

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