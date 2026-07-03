Топливный тупик в Краснодаре: власти региона нашли выход, который заставит водителей переделать машины

В Краснодарском крае активно расширяют сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что использование природного газа становится реальным способом снизить траты на горючее и минимизировать нагрузку на атмосферу. На фоне того, как почти половина АЗС в Краснодаре испытывала сложности с поставками привычного топлива, развитие газовой инфраструктуры выглядит логичным шагом.

Фото: Wikipedia by StormB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ автомобиль на газу

Преимущества и текущие мощности газовой сети

Губернатор подчеркнул, что переход на метан выгоден не только частным автовладельцам, но и крупным транспортным компаниям. Особый акцент сделан на экологической безопасности, что критически важно для аграрных и туристических зон Кубани. Сейчас в крае уже функционируют более 40 специализированных станций, и их число продолжит увеличиваться за счет освоения отдаленных районов.

В прошлом году инфраструктуру дополнили криогенной заправкой в станице Павловской и масштабным комплексом по работе со сжиженным природным газом. Как соообщает kubanpress.ru со ссылкой на Вениамина Кондратьева, дальнейшее масштабирование сети сделает метан максимально доступным для всех категорий потребителей. Напомним, что ранее эксперты фиксировали в регионе дефицит канистр из-за ажиотажного спроса на топливные запасы.

"Развитие газомоторной инфраструктуры — это не только экономика, но и безопасность регионального топливного рынка. Однако важно учитывать техническую готовность автопарка, поскольку не все современные двигатели, особенно у новых моделей из КНР, корректно работают с газобаллонным оборудованием без заводской подготовки", - объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Вызовы при массовом переходе на газ

Несмотря на очевидные плюсы, автомобилисты выражают обеспокоенность возможным возникновением очередей при резком росте числа потребителей. Большинство действующих АГНКС сегодня сосредоточено на периферии городов, что создает логистические неудобства. Для полноценной замены бензина необходимо не только наращивать количество точек, но и менять схему их размещения, приближая к центрам деловой активности.

Специалисты отрасли настаивают на внедрении мобильных заправочных комплексов, которые могли бы обслуживать аграриев непосредственно в полях. Это актуально, учитывая, что на курортах Кубани бензин начали выдавать по лимиту в пиковые периоды нагрузки. По словам Кондратьева, переход на газ экономически выгоден как жителям, так и организациям. К тому же этот вид топлива экологически чистый. А вопросы сохранения экологии в нашем курортном и аграрном регионе всегда имеют особое значение.

Ответы на популярные вопросы о газозаправочных станциях

Безопасно ли устанавливать газовое оборудование на легковой автомобиль?

При использовании сертифицированного оборудования и регулярном техническом обслуживании эксплуатация автомобиля на метане или пропане не опаснее, чем на бензине. Современные системы оснащены многоступенчатой защитой от утечек и избыточного давления.

Насколько дешевле обходится поездка на газе по сравнению с АИ-95?

В среднем стоимость одного километра пути на природном газе в два-три раза ниже, чем на бензине. Это позволяет окупить затраты на установку оборудования в течение одного-полутора лет при активном использовании машины.

Нужно ли регистрировать изменения в конструкции авто после установки ГБО?

Да, любая установка газобаллонного оборудования требует обязательной регистрации в ГИБДД. Эксплуатация автомобиля с незарегистрированным ГБО грозит штрафами и запретом на использование транспортного средства.

Влияет ли газ на ресурс двигателя и его мощность?

При правильной настройке системы мощность снижается незначительно (около 5-7%), что практически незаметно при городской езде. Чистое сгорание газа способствует уменьшению нагара, что может даже продлить срок службы моторного масла.

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