Миллионы бесследно испарились: кемеровские коммунальщики загнали жилые кварталы в долговую яму

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Россия » Сибирь » Кемерово

Сибирская генерирующая компания (СГК) обнародовала список управляющих компаний Кемерова с самыми крупными долгами за теплоснабжение. Пока одни организации работают без сбоев, другие накапливают многомиллионные дефициты, становясь фигурантами судебных разбирательств. В антирейтинг попали структуры, чей финансовый стиль напоминает игру в одни ворота: собранные с жильцов средства до энергетиков просто не доходят.

Кемерово
Фото: commons.wikimedia.org by Evgeniy_KemCity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кемерово

Лидеры долгового зачета

Главным аутсайдером рейтинга признана УК "Народная", под управлением которой находятся 127 многоквартирных домов в Рудничном и Кировском районах Кемерова. Организация накопила долг свыше 10 миллионов рублей. Масштаб финансовой бреши уже привел стороны в зал суда. На фоне общей проверки распоряжения имуществом в регионе такие показатели выглядят тревожным сигналом.

"Ситуация с долгами УК часто свидетельствует о нецелевом использовании средств или управленческом параличе. Когда дебиторская задолженность перед ресурсниками исчисляется миллионами, это риск не только для поставщика тепла, но и для устойчивости всей городской инфраструктуры", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Второе место занял "Росжилкомплекс" с недоимкой около 900 тысяч рублей. По данным энергетиков, компания игнорирует добровольные платежи — средства приходится взыскивать через службу судебных приставов. Замыкает тройку антилидеров УК "Символ", чей долг превысил 690 тысяч рублей. Примечательно, что платежи от этой организации прекратились еще в сентябре прошлого года.

Управляющая компания Сумма долга / Статус
УК "Народная" > 10 млн руб. (судебные иски)
"Росжилкомплекс" ~ 900 тыс. руб. (принудительное взыскание)
УК "Символ" > 690 тыс. руб. (простой с сентября)

Чем рискуют жильцы

Несмотря на пугающие цифры, СГК заверяет: отключать отопление или горячую воду в жилых домах из-за долгов посредников не будут. Однако финансовая яма, в которую проваливаются УК, напрямую бьет по качеству текущего ремонта и содержанию подъездов. В условиях, когда в области модернизируют системы водоснабжения, неплатежеспособность управляющих организаций тормозит локальное обновление сетей внутри домов.

"Хронические долги перед ресурсниками — это первый шаг к банкротству. Для жильцов это означает чехарду со сменой управления, возможную потерю накоплений на спецсчетах и резкое снижение качества обслуживания дворов и коммуникаций", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Белый список управленцев

На противоположном полюсе рейтинга оказались компании "Квалитет", "Евродом" и "Сибирская". Эти организации соблюдают финансовую дисциплину и не допускают просрочек. Стабильность таких УК позволяет городу избегать коммунальных коллапсов, что особенно важно на фоне периодических природных импульсов и сейсмики, требующих повышенной готовности инженерных систем.

Ответы на популярные вопросы

Могут ли отключить тепло в квартире за долги моей УК?

Нет, энергетики не имеют права прекращать поставку ресурса добросовестным плательщикам из-за долгов юридического лица.

Куда уходят деньги, которые я плачу по квитанции?

В идеальной схеме УК оставляет себе процент за управление, а остальное переводит поставщикам. Долги возникают, когда эти средства тратятся на другие нужды компании.

Как проверить долги своей управляющей компании?

Информация о задолженности публикуется в системе ГИС ЖКХ или на официальных порталах ресурсоснабжающих организаций.

Что делать, если моя УК попала в список должников?

Рассмотреть вопрос о смене способа управления домом или переходе к другой обслуживающей организации, пока компания не дошла до стадии банкротства.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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