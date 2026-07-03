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Цены на заправках взлетели: топливный кризис в Севастополе вынудил власти остановить рейсы

Россия » Юг » Севастополь

В Севастополе резко изменилась логистика общественного транспорта. Из-за необходимости экономить топливо городские власти временно сняли с линий шесть автобусных маршрутов. Оставшийся транспорт перешел на режим работы с увеличенными интервалами, что вынуждает горожан пересматривать привычные маршруты и графики передвижения.

Севастополь
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Севастополь

Какие маршруты попали под сокращение

Под временную отмену попали востребованные направления. В списке значатся маршруты № 84, 113, 35, 72 и 32. Особенно чувствительным для жителей стало прекращение работы автобуса № 137, который обеспечивал связь между центральной частью города и поселком Кача. Теперь нагрузка перераспределена на оставшиеся рейсы, однако время ожидания на остановках существенно выросло.

Ситуация затронула и электрический транспорт. Работа троллейбусов теперь напрямую коррелирует с текущим запасом мощности в энергосистеме. В условиях, когда морской транспорт связывает берега с переменным успехом, наземная сеть становится единственным связующим звеном, работающим в режиме жесткой экономии ресурсов.

"Резкое сокращение автобусного парка на линиях — это классический механизм сохранения операционной устойчивости при дефиците ресурсов. Приоритет отдается магистральным направлениям, тогда как периферийные маршруты временно консервируются для создания резерва топлива", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Топливный вопрос и цены на АЗС

На заправках города обстановка остается напряженной. С раннего утра у колонок формируются очереди из автомобилистов. С 9:00 отпуск горючего переведен на систему QR-кодов. Порядок на АЗС обеспечивают экипажи Госавтоинспекции, контролируя въезд транспорта и предотвращая заторы.

Стоимость литра топлива обновляет максимумы практически в реальном времени. На утро 2 июля 92-й бензин предлагали по 130 рублей, а 95-й — по 155. Спустя короткое время цена на АИ-92 подскочила еще на 10 рублей. Пока автовладельцы привыкают к новым ценникам, некоторые пересаживаются на малый электротранспорт. Однако и тут есть нюанс: для преодоления сложного рельефа мощностей стандартных самокатов часто не хватает.

"Мы наблюдаем ценовую волатильность, вызванную совокупностью логистических разрывов. Бюджетная система региона сейчас проходит проверку на прочность, так как субсидирование перевозок при такой стоимости литра требует экстренного пересмотра лимитов", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Изменения в работе транспорта

Параметр Что меняется
Автобусы №84, 113, 35, 72, 32, 137 Движение полностью приостановлено
Троллейбусные маршруты График зависит от нагрузки на энергосети
Условия заправки на АЗС Только по персональным QR-кодам

Пока городские службы пытаются сбалансировать трафик, жители ищут альтернативы. Кто-то возвращается к пешим прогулкам. В нынешних условиях ключевым фактором становится не скорость, а гарантированное наличие транспорта.

Ответы на популярные вопросы

Когда восстановят отмененные маршруты?

Власти называют меру временной, однако точные сроки зависят от нормализации поставок топлива в регион.

Можно ли заправиться без QR-кода?

На данный момент официальный отпуск топлива на АЗС осуществляется строго по верифицированным кодам в установленные часы.

Как изменилось время ожидания автобусов?

Интервалы на работающих линиях увеличены в среднем в 1,5–2 раза в зависимости от времени суток.

Влияет ли лимит энергии на работу троллейбусов?

Да, при пиковых нагрузках на энергосистему количество машин на линии может сокращаться для предотвращения перегрузок.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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