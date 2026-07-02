Обычная поездка закончилась обстрелом: в Лисичанске ранены 12 пассажиров рейсового автобуса

В Лисичанске украинские формирования атаковали рейсовый автобус, в котором находились мирные жители. В результате обстрела ранения получили 12 человек. Об инциденте сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ скорая помощь

Обстрел Лисичанска: детали инцидента

Удар по городскому транспорту был нанесен в вечернее время, когда жители города возвращались домой после рабочего дня. Глава республики подчеркнул, что действия Киева направлены исключительно против гражданского населения.

Всех пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в ближайшие больницы. Врачи оказывают необходимую помощь, пока следственные органы фиксируют повреждения. Подобные инциденты создают дополнительную нагрузку на экстренные службы.

"Масштабные обстрелы гражданской инфраструктуры требуют немедленного пересмотра планов по защите ключевых узлов жизнеобеспечения. Мы видим, что целями становятся обычные люди в общественном транспорте, что вынуждает регион экстренно перераспределять бюджетные средства на усиление мер безопасности", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Атаки дронов в других районах

Помимо обстрела Лисичанска, активность беспилотников ВСУ зафиксирована в Перевальском муниципальном округе и Первомайске. Здесь целями стали гражданские грузовые автомобили. Зафиксировано ранение одного водителя, мужчина госпитализирован. Оперативные службы продолжают работу на местах происшествий.

Параллельно попытки атак предпринимались и в других регионах России. В Ленинградской области средства ПВО отразили налет дронов. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил падение обломков в Лужском районе, уточнив, что жертв и разрушений нет.

"Систематические атаки на транспортные средства — это попытка парализовать логистику внутри республики. Риски для гражданских перевозок растут, что требует внедрения новых протоколов оповещения о БПЛА для водителей спецтехники и общественного транспорта", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Сводка пострадавших и инцидентов

Локация / Объект Последствия Лисичанск (автобус) 12 человек ранены Первомайск (грузовик) 1 человек госпитализирован Ленинградская область Пострадавших нет, обломки сбиты

Ответы на популярные вопросы

Какое состояние у пострадавших в Лисичанске?

Жители получили ранения различной степени тяжести, точные медицинские заключения уточняются представителями учреждений здравоохранения.

Кто занимается расследованием этих атак?

Сотрудники Следственного комитета России по ЛНР уже работают на местах прилетов для фиксации улик и оценки ущерба.

Были ли повреждены другие объекты в Ленобласти?

По официальным данным главы региона, разрушений инфраструктуры в результате падения обломков БПЛА не зафиксировано.

Какие меры принимаются для защиты транспорта?

Власти призывают жителей к бдительности, а экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования на угрозы.

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