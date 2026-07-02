Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сервисный режим сигнализации: почему каждый водитель обязан знать, где спрятана кнопка
Чешуйницы выбирают не грязь: ванная годами может скрывать источник их появления
Теплица превращается в духовку: эти приёмы помогут быстро охладить воздух и спасти растения
Почему рыбаки так не любят ротана: вся правда о скрытой угрозе наших водоемов
Бензиновый бумеранг вернулся: Киев ждет топливный коллапс после ударов ВС РФ
Там, где Рим встречается с Сахарой: откройте страну, о которой еще не знают массы
Зачатие превратилось в лотерею: как никотиновая зависимость лишает пары уверенности
Пресс в огне: как изменить привычную планку для максимальной проработки глубоких мышц
Паника на Банковой: удары по аэродромам и ОПК заставили Зеленского молить о помощи

Обычная поездка закончилась обстрелом: в Лисичанске ранены 12 пассажиров рейсового автобуса

Россия » Юг

В Лисичанске украинские формирования атаковали рейсовый автобус, в котором находились мирные жители. В результате обстрела ранения получили 12 человек. Об инциденте сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

скорая помощь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
скорая помощь

Обстрел Лисичанска: детали инцидента

Удар по городскому транспорту был нанесен в вечернее время, когда жители города возвращались домой после рабочего дня. Глава республики подчеркнул, что действия Киева направлены исключительно против гражданского населения.

Всех пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в ближайшие больницы. Врачи оказывают необходимую помощь, пока следственные органы фиксируют повреждения. Подобные инциденты создают дополнительную нагрузку на экстренные службы.

"Масштабные обстрелы гражданской инфраструктуры требуют немедленного пересмотра планов по защите ключевых узлов жизнеобеспечения. Мы видим, что целями становятся обычные люди в общественном транспорте, что вынуждает регион экстренно перераспределять бюджетные средства на усиление мер безопасности", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Атаки дронов в других районах

Помимо обстрела Лисичанска, активность беспилотников ВСУ зафиксирована в Перевальском муниципальном округе и Первомайске. Здесь целями стали гражданские грузовые автомобили. Зафиксировано ранение одного водителя, мужчина госпитализирован. Оперативные службы продолжают работу на местах происшествий.

Параллельно попытки атак предпринимались и в других регионах России. В Ленинградской области средства ПВО отразили налет дронов. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил падение обломков в Лужском районе, уточнив, что жертв и разрушений нет. 

"Систематические атаки на транспортные средства — это попытка парализовать логистику внутри республики. Риски для гражданских перевозок растут, что требует внедрения новых протоколов оповещения о БПЛА для водителей спецтехники и общественного транспорта", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Сводка пострадавших и инцидентов

Локация / Объект Последствия
Лисичанск (автобус) 12 человек ранены
Первомайск (грузовик) 1 человек госпитализирован
Ленинградская область Пострадавших нет, обломки сбиты

Ответы на популярные вопросы

Какое состояние у пострадавших в Лисичанске?

Жители получили ранения различной степени тяжести, точные медицинские заключения уточняются представителями учреждений здравоохранения.

Кто занимается расследованием этих атак?

Сотрудники Следственного комитета России по ЛНР уже работают на местах прилетов для фиксации улик и оценки ущерба.

Были ли повреждены другие объекты в Ленобласти?

По официальным данным главы региона, разрушений инфраструктуры в результате падения обломков БПЛА не зафиксировано.

Какие меры принимаются для защиты транспорта?

Власти призывают жителей к бдительности, а экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования на угрозы.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Мир. Новости мира
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Мир. Новости мира
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Популярное
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая

В Пекине завершилась закрытая подготовка элитных подразделений под руководством ведущих генералов, что заставило западные столицы всерьез опасаться за свое влияние.

Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Рядом с Россией поднимается новый военный кулак: страна с мирной маской копит ударную мощь
Массированный обстрел Киева стал ответом на атаку по Москве баллистической ракетой
Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Перекупы забирают их без осмотра: 7 самых надежных авто до 1 миллиона
Киевский режим кормят не только европейцы: коалиция против России разрослась до пугающих масштабов
Киевский режим кормят не только европейцы: коалиция против России разрослась до пугающих масштабов
Последние материалы
Бензиновый бумеранг вернулся: Киев ждет топливный коллапс после ударов ВС РФ
Там, где Рим встречается с Сахарой: откройте страну, о которой еще не знают массы
Зачатие превратилось в лотерею: как никотиновая зависимость лишает пары уверенности
Пресс в огне: как изменить привычную планку для максимальной проработки глубоких мышц
Паника на Банковой: удары по аэродромам и ОПК заставили Зеленского молить о помощи
Героическая страница истории в Лисичанске: как казачьи формирования изменили ход борьбы за город
Готовимся к худшему или паникуем зря? Почему разрешили Евро-3 и попадет ли он в наши баки
Запах пота стал невыносимым: некоторые продукты в меню заставили железы работать на износ
Худеем без железа: как три простых движения буквально стирают бока и живот
Пустышка или польза: как не стать жертвой обмана при выборе добавок для своего здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.