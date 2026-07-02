Звериные инстинкты против человека: обычное кормление в Адыгее обернулось непоправимым финалом

Трагедия в Тахтамукайском районе Адыгеи вскрыла опасные изъяны в содержании экзотических животных на частных участках. Обычное кормление обернулось гибелью для 84-летней местной жительницы. Агрессивная обезьяна набросилась на пенсионерку, нанеся ей травмы, несовместимые с жизнью. Примат не пощадил и 39-летнего внука погибшей, который пытался вмешаться. Мужчину госпитализировали с тяжелыми укусами.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обезьянка

Частный зоопарк на даче

Выяснилось, что дачный участок в Адыгее напоминал вольерный комплекс. Внучка погибшей организовала там настоящий живой уголок: помимо злополучной обезьяны, в клетках содержались ламы, валлаби и другие экзоты. Пока одни фермеры в регионах делают ставку на развитие птицеводства, владельцы этой усадьбы предпочли редкую фауну. Однако механизмы контроля за поведением диких зверей в домашних условиях оказались не отлажены.

"Дикие животные, даже рожденные в неволе, сохраняют инстинкты хищника. В замкнутом пространстве и при отсутствии профессиональной дрессировки их поведение становится непредсказуемым. Любая попытка контакта, даже с целью кормежки, может быть воспринята как посягательство на территорию или доминирование", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Юридические последствия

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Криминалисты выясняют, насколько законным было содержание таких животных в жилом секторе и соблюдались ли технические регламенты безопасности. Подобные инциденты часто становятся катализатором проверок, будь то экологические споры или нарушения правил эксплуатации опасных объектов. В данном случае объектом повышенной опасности выступил примат.

"Владелец несет полную административную и уголовную ответственность за вред, причиненный его имуществом, к которому по закону приравниваются и животные. Если вольеры не соответствовали нормативам или животное не было должным образом зарегистрировано, собственнику грозит реальный тюремный срок. Судебная практика в таких делах становится все более жесткой", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Риски содержания приматов

Случай в Адыгее напоминает о том, что экзотика требует не только финансовых вложений, но и жесткой дисциплины.

Ответы на популярные вопросы

Запрещено ли держать обезьян дома в России?

Существует утвержденный перечень животных, запрещенных к содержанию, в который входят многие виды приматов. Законность владения конкретной особью зависит от ее вида и даты приобретения.

Какое наказание грозит владельцу животного?

Если нападение привело к смерти человека, уголовное дело возбуждается по статье о причинении смерти по неосторожности. Виновному может грозить лишение свободы.

Кто должен контролировать частные зоопарки?

Надзор осуществляют Россельхознадзор и природоохранная прокуратура. Они проверяют условия содержания и наличие ветеринарных документов.

Как обезопасить себя при встрече с агрессивным приматом?

Нельзя смотреть животному в глаза, улыбаться (это воспринимается как оскал) или делать резких движений. Нужно медленно отступать, не поворачиваясь к зверю спиной.

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