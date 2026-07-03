Владимир Путин одобрил запрос властей Калининградской области о приоритетных поставках горючего в регион. О решении главы государства 2 июля сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мера призвана стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке эксклава и снять напряженность на автозаправочных станциях.
Вопрос снабжения региона нефтепродуктами стал центральным в диалоге президента с губернатором Алексеем Беспрозванных. Из-за географической изоляции и логистических барьеров область столкнулась с необходимостью ручного управления поставками. Ранее местные водители уже сообщали, что на АЗС выстраиваются очереди, что требовало оперативного вмешательства федерального центра.
Дефицит ресурса уже начал сказываться на работе общественного транспорта. В некоторых муниципалитетах фиксировались сбои в расписании автобусов, вызванные в том числе резким ростом стоимости дизеля. Приоритетный порядок отгрузки должен выровнять баланс спроса и предложения.
"Для калининградского бюджета крайне важно, чтобы логистическое плечо не 'съедало' все доходы региона. Прямая поддержка президента в вопросах поставок энергоресурсов позволяет планировать долгосрочные инвестиции без оглядки на риск остановки предприятий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Помимо энергетического вопроса, Кремль одобрил расширение программы субсидирования перелетов. Теперь доступ к льготным билетам будет расширен.
Транспортный цех региона усилят новыми судами. Путин поддержал закупку дополнительных паромов, которые обеспечат стабильную связь с основной территорией страны в обход сухопутных транзитных ограничений. Это критически важно для строительного сектора, поскольку область недавно потеряла позиции в рейтингах по обеспеченности новым жильем из-за сложностей с подвозом материалов.
"Инфраструктурная автономность Калининграда строится именно на паромных линиях. Увеличение флота — это не просто логистика, а гарантия того, что федеральные программы благоустройства не встанут из-за нехватки техники или щебня", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Несмотря на внешнее давление, Минфин области рапортует о доходах в 180 млрд рублей. Губернатор Беспрозванных заявил о постепенном отказе от федеральных дотаций, что свидетельствует о выходе региона на рельсы устойчивого саморазвития. Владимир Путин подтвердил готовность продлить госпрограмму развития области, чтобы закрепить достигнутые успехи.
|Направление поддержки
|Ожидаемый результат
|Поставки топлива
|Ликвидация очередей на АЗС и стабилизация цен
|Авиасубсидии
|Снижение стоимости перелетов для жителей региона
|Паромная линия
|Независимость от транзита через недружественные страны
Основная причина заключается в усложнении логистических цепочек и приоритетной загрузке существующих мощностей для других нужд, что потребовало прямого указания президента о выделении дополнительных квот.
Программа направлена прежде всего на жителей Калининградской области, имеющих постоянную регистрацию в регионе, чтобы обеспечить им бесперебойную связь с 'большой землей'.
Увеличение количества судов на линии Усть-Луга — Балтийск снизит зависимость от сухопутных квот Литвы, что должно стабилизировать стоимость ввозимых стройматериалов и продуктов.
Регион переходит на модель самообеспечения, сокращая дотации, однако стратегические проекты развития инфраструктуры продолжат финансироваться из федерального бюджета.
В Пекине завершилась закрытая подготовка элитных подразделений под руководством ведущих генералов, что заставило западные столицы всерьез опасаться за свое влияние.