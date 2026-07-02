Болезни выросли почти вдвое: Пензенская область перестроит систему ухода за пациентами

Власти Пензенской области утвердили масштабную программу "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", направленную на качественное изменение системы постбольничного ухода. Работа ведется в рамках национального проекта, призванного обеспечить гражданам возможности для долгой и активной жизни.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пожилой мужчина занимается реабилитацией на велотренажере под контролем врача

Одной из ключевых целей инициативы является рост медицинского потенциала региона: к 2030 году доступность восстановительных процедур после болезней и тяжелых травм должна увеличиться более чем на четверть.

Динамика заболеваемости и вызовы для здравоохранения

Статистика, приведенная в правительственном постановлении, фиксирует серьезную нагрузку на систему здравоохранения. По сравнению с десятилетней давностью, общая заболеваемость в Сурском крае подскочила на 32,2%. Особенно тревожная ситуация сложилась в сфере патологий опорно-двигательного аппарата, где рост составил 91,1%, и сердечно-сосудистых заболеваний, увеличившихся на 74%. При этом специалисты фиксируют и позитивные тренды: количество травм и отравлений за тот же период сократилось на треть.

На текущий момент инфраструктура реабилитации в Пензенской области требует серьезной модернизации. Как сообщает ИА "Пенза-Пресс", существующая база не в полной мере отвечает федеральным стандартам. В частности, в регионе ощущается дефицит профильных отделений раннего восстановления, не хватает современного оборудования и квалифицированных кадров, способных работать по актуальным клиническим протоколам.

"Восстановление пациента начинается не после выписки, а еще в реанимации. Современная медицина отходит от пассивного ожидания выздоровления к активному включению реабилитационных команд на самых ранних этапах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Векторы развития и ожидаемые результаты

Для исправления ситуации власти планируют создать полноценный третий этап медицинской реабилитации, расширив сеть дневных стационаров. Программа предусматривает, что к концу десятилетия абсолютно все профильные подразделения будут оснащены передовой техникой. Более того, акцент ставится на амбулаторное звено — доля таких случаев восстановления должна составлять не менее 35% от общего объема помощи по системе ОМС. Не менее важным фактором станет непрерывное обучение медиков новым методикам работы.

В официальном документе правительства региона подчеркивается критическая важность системного подхода: "В 2025 году в сравнении с 2016 годом общая заболеваемость населения Пензенской области увеличилась на 32,2%. Увеличение заболеваемости отмечается по классам: "Болезни костно-мышечной системы" (на 91,1%), "Болезни системы кровообращения" (на 74,2%), "Болезни нервной системы" (на 39,9%), "Новообразования" (на 28,1%), "Болезни органов дыхания" (на 16,9%) и "Болезни крови" (на 9,6%). Отмечается снижение уровня заболеваемости по классу "Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин" (на 33,1%) и "Врожденные аномалии" (на 5%)".

Ответы на популярные вопросы о реабилитации в Пензе

Кто сможет получить помощь по новой программе бесплатно?

Медицинская реабилитация оказывается бесплатно всем застрахованным гражданам при наличии медицинских показаний. Услуги полностью покрываются за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Какие болезни требуют обязательного восстановления?

Приоритетными направлениями являются восстановление после инсультов, операций на сердце, тяжелых травм позвоночника и конечностей, а также после перенесенных онкологических заболеваний.

Где именно будут открыты новые отделения?

Развертывание новых площадок запланировано на базе медицинских организаций, подчиняющихся региональному Минздраву, включая как городские больницы, так и межрайонные центры.

Будет ли оборудование в пензенских центрах современным?

Целевой показатель программы — 100-процентное оснащение всех отделений реабилитации современным высокотехнологичным оборудованием к 2030 году.

Читайте также