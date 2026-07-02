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Врачи больше не будут ждать: пополнение автопарка в Кузбассе решило проблему удаленных выездов

Россия » Сибирь » Кемерово

В медицинские учреждения Кемеровской области поступили семь новых автомобилей. О передаче техники сообщил губернатор Илья Середюк в своем телеграм-канале. Свежие данные о распределении транспорта подтверждают, что машины отправились в пять ключевых больниц региона.

Пожилая женщина у врача
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая женщина у врача

Автомобили переданы Кузбасскому центру охраны здоровья шахтеров, а также Кемеровской городской больнице №4. Новую технику получили и профильные учреждения в Новокузнецке, Киселевске и Белове. Качественное техническое оснащение позволяет врачам оперативнее реагировать на вызовы и проводить профилактические осмотры в удаленных населенных пунктах, пишет VSE42.Ru.

"Обновление автопарка напрямую влияет на доступность медицинской помощи для пациентов, особенно в условиях сложной логистики региона. Снижение времени ожидания медиков — это критически важный фактор для спасения жизни", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

До конца текущего года правительство Кузбасса планирует передать медикам еще 59 единиц транспорта. Пополнения ожидают больницы по всему региону, что позволит полностью закрыть текущую нехватку машин для выездных бригад. Ранее стало известно об успехах региона в развитии туристических и инфраструктурных направлений, теперь фокус внимания перемещен на социальный сектор.

Ответы на популярные вопросы о поступлении машин в больницы Кузбасса

Куда именно направлены новые автомобили?

Техника распределена между Кузбасским центром охраны здоровья шахтеров, Кемеровской горбольницей №4, Новокузнецкой горбольницей №29, а также медицинскими учреждениями Киселевска и Белова.

Для каких целей будут использовать транспорт?

Автомобили предназначены для доставки врачей и фельдшеров к пациентам, проведения осмотров на местах и обеспечения быстрой медицинской помощи.

Сколько еще машин получит регион в этом году?

Всего до конца года медучреждения Кузбасса ожидают поставку еще 59 новых автомобилей.

Кто сообщил об этом обновлении?

Информацию о поступлении техники в медорганизации опубликовал губернатор Илья Середюк.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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