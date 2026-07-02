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Московская плитка живёт меньше сезонной коллекции: в столице нашли улицы с вечным ремонтом

Россия » Центр » Москва

Московская плитка превратилась в бесконечный городской сериал с ежесезонным обновлением декораций. Столичные власти выделили на переукладку камня, бордюров и сопутствующее озеленение 14,3 миллиарда рублей за последние несколько лет. Анализ закупок показывает, что в центре города существуют аномальные зоны, где ремонтные бригады появляются с завидным постоянством. В этом тексте разберем, какие улицы стали чемпионами по длительности работ и площади покрытия.

Укладка тротуарной плитки
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Укладка тротуарной плитки

Рейтинг вечной стройки

Абсолютным лидером по совокупности факторов стала улица Покровка. В документах на благоустройство она мелькала трижды — с прицелом на работы до 2026 года. Суммарно дорожники проведут здесь около 17 месяцев, успев обновить 4 тысячи квадратных метров покрытия. Интересно, что интенсивность пешеходного трафика здесь высокая, но соседние локации изнашиваются гораздо медленнее.

"Такая частота работ часто связана с необходимостью перекладки инженерных коммуникаций, которые залегают прямо под пешеходной зоной. Если трубы изношены, плитку приходится снимать снова, даже если само покрытие выглядит свежим", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Схожую картину наблюдаем на Большой Переяславской и улице Гиляровского. Эти участки по обе стороны проспекта Мира стали постоянными клиентами подрядных организаций. Площадь замещения материалов здесь сопоставима с показателями Покровки, что превращает район в затяжную полосу препятствий для прохожих.

География плиточных аномалий

Улица Машкова также вошла в список приоритетных объектов по площади мощения. В то же время знаменитый Кузнецкий Мост в официальный рейтинг не попал, хотя попытки начать там работы фиксировались неоднократно. Городские службы два года подряд планировали зайти на объект, но фактические объемы пока уступают лидерам списка.

"Концентрация бюджетных средств на одних и тех же точках центра Москвы создает дисбаланс в развитии окраин. Часто это вопрос не износа, а эстетического соответствия меняющимся стандартам столичного благоустройства", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Парадокс Пятницкой улицы заключается в масштабе: переложили всего 150 квадратных метров. Однако по длительности присутствия строительной техники и частоте правок этот адрес обгоняет многие магистрали. Пятницкая словно находится в состоянии перманентной косметической коррекции.

Статистика работ по улицам

Локация Характер аномалии
Покровка Максимальный срок работ (17 месяцев)
Пятницкая Рекордная частота мелкого ремонта
Машкова Масштабное замещение покрытия

Удивительно, но Никольская улица — визитная карточка мундиаля — в список лидеров закупок 2021–2026 годов не вошла. Камень, уложенный к чемпионату мира, оказался на редкость выносливым. Городские власти пока обходят этот участок стороной, сосредоточившись на переулках Басманного и Мещанского районов.

"Для экономики города важна не только частота смены декораций, но и окупаемость вложений через повышение привлекательности среды для бизнеса. Постоянные раскопки в центре могут временно снижать доходы ритейла", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Почему плитку меняют почти каждый год?

Причиной может быть как нарушение технологии укладки при сжатых сроках, так и плановое обслуживание подземных сетей, требующее демонтажа верхнего слоя.

Сколько денег тратят на благоустройство?

За последние три года суммарные затраты на плитку, бордюры и озеленение в рассматриваемых районах превысили 14 миллиардов рублей.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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