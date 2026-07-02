Не каждая дорога получила такие привилегии: для М-8 сделали отдельное правило на заправках

Власти Архангельской области перешли на ручной режим управления рынком нефтепродуктов из-за резкого скачка потребления. Ажиотаж в регионе привел к дефициту на АЗС, вынудив чиновников ввести лимиты на отпуск бензина в одни руки. Правительство области совместно с крупнейшими поставщиками и железной дорогой пытается выстроить график поставок, чтобы не допустить остановки транспорта. Решение проблемы ищут через ограничение частных закупок в канистры и выделение спецкоридоров для заправки экстренных служб.

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Лимиты на бензоколонках

Спрос на топливо в Поморье вырос на 40 процентов, что указывает на массовую закупку бензина впрок. Чтобы сбить волну паники, оперативный штаб ввел временные рамки: один автомобиль может заправиться объемом от 20 до 50 литров. Такие меры должны предотвратить полное опустошение резервуаров на станциях до прихода новых партий. Дмитрий Рожин подчеркнул, что ограничения не коснутся транзитного транспорта на трассе М8, где водителям нужно доехать до дома без лишних остановок.

"Ажиотажный спрос часто подпитывается слухами о дефиците, что создает самосбывающееся пророчество. В регионах с длинным логистическим плечом любая заминка в поставках по железной дороге мгновенно отражается на рознице", — объяснил эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов.

Приоритет для скорых и автобусов

Для спецтранспорта и коммунальной техники разрабатывают отдельную схему снабжения. Чтобы машины скорой помощи и полиции не теряли время в очередях, заправщикам предложено выделить ночные интервалы для их обслуживания. Список конкретных АЗС, работающих по такой системе, появится в ближайшее время. Для официальных перевозчиков и оперативных служб лимиты по литражу планируют отменить полностью.

"Городская инфраструктура не может зависеть от потребительской паники. Выделение временных окон для заправки спецтехники — это необходимый механизм, позволяющий сохранить жизнеобеспечение территорий в условиях логистического сбоя", — отметила в беседе с Pravda.Ru Ольга Морозова.

Ускорение железнодорожных цистерн

Основная задача сейчас заключается в сокращении времени движения составов с топливом. Правительство региона ведет переговоры с Северной железной дорогой о приоритетном пропуске цистерн. В удаленных районах, где нет крупных сетевых игроков, власти будут адресно помогать малому бизнесу, снабжающему население продуктами. Ситуация оценивается как временная, вызванная общероссийской конъюнктурой рынка.

"Сбои в цепочках поставок требуют быстрых административных решений. В ручном режиме сейчас приходится стыковать графики частных поставщиков и жесткие нормативы железнодорожных перевозок для исключения простоев", — подчеркнула специально для Pravda.Ru Светлана Фёдорова.

Категория потребителя Условия заправки Частные легковые авто Лимит от 20 до 50 литров Спецтранспорт и службы Без лимитов, ночные окна Транзит на трассе М8 Полный бак по потребности

Ответы на популярные вопросы

Почему ввели ограничения?

Из-за резкого роста потребления на 30–40% возник риск опустошения запасов на АЗС до прибытия новых партий.

Когда снимут лимиты?

Ограничения названы временными, их отменят сразу после нормализации графиков поставок и восстановления резервов.