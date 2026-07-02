Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страховой полис перестал быть гарантией выплаты: неочевидные обстоятельства аннулируют защиту авто
Когда невозможное становится нарушением: дорожная камера выписала штраф за разговор по сигарете
Леса, озёра и полная перезагрузка: туристические тропы Карелии от Кижей до Паанаярви
Не каждая дорога получила такие привилегии: для М-8 сделали отдельное правило на заправках
У каждой тайны есть свой след: неизвестная молекула появилась сразу на Плутоне и Титане
Зеленский торгуется людьми за ПВО: украинцам в Европе скоро покажут настоящую цену гостеприимства
Там, где коптили трубы, загудит атом: Британия меняет угольную станцию на реакторы нового типа
Сухая заморозка меняет всё: одна хитрость сохранит свежесть зелёного лука на всю зиму
Человеческое тело становится "смартфонным": симбиоз с гаджетами провоцирует необратимые деформации

Разлив на буровой под Астраханью вернулся бумерангом: компании выставили счёт на 22,9 млн за загрязнение земли

Россия » Юг » Астрахань

Экологический мониторинг в Астраханской области вылился в жесткое судебное разбирательство с многомиллионными издержками для крупного нефтесервисного игрока. Росприроднадзор в координации с прокуратурой вскрыл факт неконтролируемого выброса технологической смеси при строительстве скважины. Масштаб загрязнения грунта в Красноярском районе привел к пересмотру судебной практики и взысканию компенсации в принудительном порядке. Данный кейс демонстрирует новую реальность администрирования рисков, где цена небрежности на стройплощадке эквивалентна годовому бюджету небольшого поселения.

Растение, произрастающее из почвы
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растение, произрастающее из почвы

Цена буровой халатности

Разгерметизация системы на объекте ООО "Газпром бурение" привела к выбросу водо-газо-глино-песчаной смеси на поверхность. Лабораторный анализ ЦЛАТИ подтвердил критическое превышение токсичных веществ в почве на площади почти 8,8 тысячи квадратных метров. Регулятор квалифицировал инцидент как грубое нарушение технологического регламента, которое наносит прямой ущерб инвестиционному климату региона через деградацию земельного фонда.

"Такие кейсы обнажают системные провалы в цепочке субподряда. Если компания передает буровые работы предпринимателю, она не снимает с себя бремя контроля. Администрирование рисков должно быть сквозным", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов.

Для бизнеса подобные аварии становятся триггером для тотальных проверок со стороны ФНС и Росприроднадзора. Прозрачность процессов — единственный способ избежать убытков, когда нефтепродукты и сопутствующие смеси оказываются вне резервуаров. Цифровая трансформация мониторинга на скважинах должна была предотвратить инцидент, но человеческий фактор остается слабым звеном.

Арбитражный перелом в апелляции

Изначально Арбитражный суд Астраханской области встал на сторону промышленников, отказав ведомству в иске. Однако Двенадцатый арбитражный апелляционный суд пересмотрел логику решения. Судьи согласились с расчетами Росприроднадзора, признав обоснованным взыскание 22,9 млн рублей. Это создает важный прецедент для рынка добычи: уйти от ответственности через перекладывание вины на исполнителя больше не получится.

Параметр нарушения Показатель
Площадь загрязнения 8 786 кв. м
Сумма взысканного ущерба 22 900 771 рубль
Объект нарушения Земельный фонд (почвы)

"Суд четко дал понять: корпоративная ответственность за экологию — это не декларация, а финансовое обязательство. Попытки оспорить методику ЦЛАТИ в апелляции не сработали", — объяснил специально для Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Экономика экологического контроля

Перегрев в секторе нефтесервиса часто ведет к экономии на безопасности. Однако горькое лекарство в виде штрафов необходимо для поддержания долгосрочной стабильности. В условиях, когда экспорт нефти требует безупречной репутации и соблюдения жестких стандартов, экологический дефолт обходится слишком дорого. Регулятор демонстрирует непреклонность в вопросах восстановления природных активов.

"Для крупных структур такие выплаты ощутимы, но не летальны. Но они заставляют менять саму модель управления подрядчиками на местах", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Если компания игнорирует принципы прозрачности, она сталкивается с принудительным изъятием ликвидности. Это дисциплинирует финансовую дисциплину и заставляет холдинги внедрять ИИ-платформы для мониторинга состояния скважин в реальном времени. В противном случае активы будут таять в залах арбитражных судов.

Ответы на популярные вопросы о природоохранных штрафах

Кто именно обязан платить за разлив смеси?

Ответственность несет заказчик работ или собственник объекта, даже если непосредственные действия выполнял подрядчик. Судебная практика закрепила принцип презумпции вины юридического лица.

Как рассчитывается сумма ущерба?

Специалисты ЦЛАТИ используют утвержденные государственные методики, учитывающие тип загрязнителя, площадь участка и глубину проникновения веществ. Часто итоговая сумма в десятки раз превышает затраты на рекультивацию.

Можно ли обжаловать решение апелляции?

Да, у компании остается право на кассацию, однако исполнение решения о взыскании 22,9 млн рублей уже находится под контролем регулятора. Приостановка взыскания требует серьезных оснований.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Мир. Новости мира
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Куба пошла на самый нервный маневр за десятилетия: остров готовит ответ, которого не ждали в США
Мир. Новости мира
Куба пошла на самый нервный маневр за десятилетия: остров готовит ответ, которого не ждали в США
Рядом с Россией поднимается новый военный кулак: страна с мирной маской копит ударную мощь
Военные новости
Рядом с Россией поднимается новый военный кулак: страна с мирной маской копит ударную мощь
Популярное
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона

Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.

Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
Окна снова белые без ремонта: аптечное средство против желтизны пластика
Окна снова белые без ремонта: аптечное средство против желтизны пластика
Последние материалы
Там, где коптили трубы, загудит атом: Британия меняет угольную станцию на реакторы нового типа
Сухая заморозка меняет всё: одна хитрость сохранит свежесть зелёного лука на всю зиму
Разлив на буровой под Астраханью вернулся бумерангом: компании выставили счёт на 22,9 млн за загрязнение земли
Человеческое тело становится "смартфонным": симбиоз с гаджетами провоцирует необратимые деформации
Талия становится шире не только из-за лишнего веса: три простых шага помогут убрать объёмы
Покупать сейчас или ждать: расчетливый маневр в июле сэкономит тысячи рублей на технике
Большая стройка начинается с маленькой детали: новый завод возьмётся за то, без чего не поедет поезд
Чем тяжелее рюкзак, тем медленнее шаг: 18 регионов избавились от долгов на 17 млрд рублей
Неожиданный выбор Медведева для визита в Иран заставит Запад пересмотреть прогнозы по России
Ваша расчёска превратилась в рассадник бактерий? Домашний состав вернёт аксессуару свежесть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.