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Куриный капитал растёт быстрее скота: поголовье птицы в фермерских хозяйствах Ставропольского края взлетело на 40%

Россия » Юг » Ставрополь

Ставропольские фермеры резко сменили курс на птицеводство. Поголовье в частном секторе региона выросло на 40% с начала года. Сейчас в крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) края насчитывается 133,2 тысячи голов птицы. Общий же масштаб производства в регионе впечатляет — более 29 млн голов.

Куры
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Куры

Такой рывок малого бизнеса сравним с выходом на новую скоростную магистраль. Драйвером роста стала программа «Агростартап». За шесть лет работы этот финансовый лифт вывел в индустрию семь новых птицеводческих хозяйств. Фермеры не ограничиваются одним направлением, развивая одновременно мясные и яичные линии.

Финансовое топливо для агросектора

В этом году правила игры изменились: поддержку малых хозяйств выделили в отдельный федеральный проект. Это позволило точнее направлять бюджетные потоки. Теперь фермеры могут не только брать гранты на запуск дела с нуля, но и получать субсидии на текущие нужды — закупку молодняка, обновление парка техники и оборудования.

Параметр Что меняется
Общий бюджет поддержки Выделено более 176 млн рублей
Статус проекта Переведен в категорию федеральных программ
Вектор развития Компенсация затрат на закупку птицы и модернизацию

"Фермеры проявляют гибкость: параллельно с крупным скотом они активно осваивают птицеводство. Меры поддержки помогут создать новые рабочие места в селах и укрепить продовольственный суверенитет", — отметил в беседе с Pravda.Ru замминистра сельского хозяйства региона Владимир Фомиченко.

Ответы на популярные вопросы

Зачем фермерам птицеводство, если есть КРС?

Птицеводство — это короткий цикл вложений. Отдача здесь наступает быстрее, чем в разведении крупного рогатого скота, что позволяет хозяйствам оперативнее наращивать капитал.

На что можно потратить субсидию?

На частичную оплату счетов за племенной материал, оборудование для ферм, специализированный транспорт и инвентарь.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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