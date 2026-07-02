Ставропольские фермеры резко сменили курс на птицеводство. Поголовье в частном секторе региона выросло на 40% с начала года. Сейчас в крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) края насчитывается 133,2 тысячи голов птицы. Общий же масштаб производства в регионе впечатляет — более 29 млн голов.
Такой рывок малого бизнеса сравним с выходом на новую скоростную магистраль. Драйвером роста стала программа «Агростартап». За шесть лет работы этот финансовый лифт вывел в индустрию семь новых птицеводческих хозяйств. Фермеры не ограничиваются одним направлением, развивая одновременно мясные и яичные линии.
В этом году правила игры изменились: поддержку малых хозяйств выделили в отдельный федеральный проект. Это позволило точнее направлять бюджетные потоки. Теперь фермеры могут не только брать гранты на запуск дела с нуля, но и получать субсидии на текущие нужды — закупку молодняка, обновление парка техники и оборудования.
|Параметр
|Что меняется
|Общий бюджет поддержки
|Выделено более 176 млн рублей
|Статус проекта
|Переведен в категорию федеральных программ
|Вектор развития
|Компенсация затрат на закупку птицы и модернизацию
"Фермеры проявляют гибкость: параллельно с крупным скотом они активно осваивают птицеводство. Меры поддержки помогут создать новые рабочие места в селах и укрепить продовольственный суверенитет", — отметил в беседе с Pravda.Ru замминистра сельского хозяйства региона Владимир Фомиченко.
Птицеводство — это короткий цикл вложений. Отдача здесь наступает быстрее, чем в разведении крупного рогатого скота, что позволяет хозяйствам оперативнее наращивать капитал.
На частичную оплату счетов за племенной материал, оборудование для ферм, специализированный транспорт и инвентарь.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.