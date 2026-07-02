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Дорожный коллапс в Ярославле остался в прошлом: на ключевом участке магистрали развернули масштабные работы

Россия » Центр » Ярославль

Ярославль и Кострому избавляют от дорожных "тромбов". В районе поселка Прибрежного началось строительство путепровода через железнодорожные пути. Объект станет частью трассы Р-132 "Золотое кольцо".

Строительство дороги
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Строительство дороги

Инженерная конструкция длиной 140 метров позволит перевести движение над рельсами, убрав необходимость стоять на переездах. С учетом подъездных путей общая протяженность стройплощадки превышает два километра. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев уточнил, что дорогу в этом месте расширят с двух до четырех полос.

"Проект синхронизирован с другими крупными стройками: расширением участка у озера Неро под Ростовом и проектированием обхода Переславля-Залесского. Это единый логистический каркас, где путепровод в Прибрежном — критически важный узел", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

На площадке уже кипит работа: полосу отвода почти полностью очистили от леса и кустарника. Сейчас рабочие готовят основание под буронабивные сваи — фундамент будущих опор. В строительстве задействовано более 20 человек и тяжелая техника.

Параметр Детали проекта
Протяженность путепровода Более 140 метров
Расширение проезжей части С 2 до 4 полос
Срок завершения работ Конец 2028 года

Параллельно в регионе запущены и другие масштабные проекты. Пройден этап экспертизы по новым участкам трассы М-8 "Холмогоры", а в самом Ярославле продолжается возведение третьего моста через Волгу в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Для экономики региона такие объекты — это ускорение оборачиваемости капитала. Чем меньше фуры стоят в пробках и на переездах, тем ниже логистические издержки и выше инвестиционная привлекательность территорий", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Как изменятся поездки в Кострому?

После ввода путепровода исчезнут заторы перед железнодорожными путями, а четырехполосное движение увеличит среднюю скорость потока.

Когда объект сдадут полностью?

Согласно утвержденному графику, финал работ намечен на конец 2028 года.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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