Ярославль и Кострому избавляют от дорожных "тромбов". В районе поселка Прибрежного началось строительство путепровода через железнодорожные пути. Объект станет частью трассы Р-132 "Золотое кольцо".
Инженерная конструкция длиной 140 метров позволит перевести движение над рельсами, убрав необходимость стоять на переездах. С учетом подъездных путей общая протяженность стройплощадки превышает два километра. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев уточнил, что дорогу в этом месте расширят с двух до четырех полос.
"Проект синхронизирован с другими крупными стройками: расширением участка у озера Неро под Ростовом и проектированием обхода Переславля-Залесского. Это единый логистический каркас, где путепровод в Прибрежном — критически важный узел", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
На площадке уже кипит работа: полосу отвода почти полностью очистили от леса и кустарника. Сейчас рабочие готовят основание под буронабивные сваи — фундамент будущих опор. В строительстве задействовано более 20 человек и тяжелая техника.
|Параметр
|Детали проекта
|Протяженность путепровода
|Более 140 метров
|Расширение проезжей части
|С 2 до 4 полос
|Срок завершения работ
|Конец 2028 года
Параллельно в регионе запущены и другие масштабные проекты. Пройден этап экспертизы по новым участкам трассы М-8 "Холмогоры", а в самом Ярославле продолжается возведение третьего моста через Волгу в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"Для экономики региона такие объекты — это ускорение оборачиваемости капитала. Чем меньше фуры стоят в пробках и на переездах, тем ниже логистические издержки и выше инвестиционная привлекательность территорий", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
После ввода путепровода исчезнут заторы перед железнодорожными путями, а четырехполосное движение увеличит среднюю скорость потока.
Согласно утвержденному графику, финал работ намечен на конец 2028 года.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.