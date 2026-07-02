Электрический голод в Севастополе: кто попал под ограничения и что будет с сетями

Энергосистема Севастополя перешла в режим жесткой экономии из-за аварийных работ на объектах за пределами полуострова. Предприятие "Севастопольэнерго" объявило о введении ограничений потребления мощности до конца суток 2 июля. Специалисты подчеркивают, что стабильность работы городских сетей сейчас напрямую зависит от сознательности каждого жителя.

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Кого коснутся ограничения и графики

Официально лимиты потребления, действующие с 7:00 до 24:00, затрагивают только юридических лиц. Однако нагрузка на узлы распределения остается критической. Ситуация осложняется тем, что введение особого статуса в регионе уже создало юридическую базу для оперативного реагирования на подобные сбои в инфраструктуре.

"Текущая ситуация требует ювелирной балансировки нагрузки. Если промышленные объекты и торговые центры уже получили распоряжения, то вклад частного сектора остается добровольным, но решающим. Любой резкий скачок может спровоцировать срабатывание автоматики", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Список приборов, которые нужно выключить

Чтобы избежать веерных отключений в жилых кварталах, горожанам рекомендуют обесточить энергозатратную технику. В "черный список" попали не только бытовые приборы, но и элементы внешнего оформления малого бизнеса.

Категория Рекомендуемые действия Климат и вода Отключить кондиционеры и электрические бойлеры Кухня Не использовать электроплиты, духовки и чайники Быт Перенести стирку и использование посудомоек на ночь Бизнес и декор Погасить рекламные вывески и садовую подсветку

Меры безопасности и риски системы

Энергетики напоминают: избыточное потребление в моменты дефицита мощности ведет к перегреву сетей. Несмотря на то что федеральный центр обеспечил бесперебойные поставки топлива для генерации, физический износ локальных узлов при экстремальных нагрузках остается фактором риска. В условиях, когда новые запреты перекроили привычный график работы многих городских служб, сохранение света в домах становится приоритетом номер один.

"Для Севастополя сейчас критически важно поддерживать состояние магистральных сетей. Любая перегрузка на фоне внешних ремонтных работ — это риск выхода из строя трансформаторных подстанций, замена которых в условиях логистических ограничений может затянуться", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

"Также просим всех потребителей по возможности временно снизить нагрузку на сеть. Это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения. Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории города Севастополя", — пояснили в пресс-службе предприятия.

Ответы на популярные вопросы

Будут ли отключать свет в жилых домах?

Официальные графики веерных отключений для населения пока не вводились, ограничения касаются только бизнеса.

Почему возник дефицит мощности?

Причиной стал аварийный ремонт на объектах энергосистемы, расположенных за пределами Севастополя.

Как долго продлятся ограничения?

Текущий режим экономии установлен до 24:00 2 июля, если не последует распоряжений о продлении.

Можно ли пользоваться обычными лампами освещения?

Светодиодное освещение потребляет минимум энергии, однако декоративную и рекламную подсветку просят отключить.

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