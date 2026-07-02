Восточный участок КАД Петербурга превратился в полосу препятствий для водителей. Дорожники едва успели завершить ремонт у Шафировского проспекта, как тут же начали латать асфальт по соседству. Трафик на внешнем кольце снова уперся в затор.
С 2 по 6 июля на отрезке между 41-м и 39-м километрами внешнего кольца перекрыли движение. Перед развязкой с Рябовским шоссе для проезда недоступны третья и четвертая полосы. Рабочие вышли на объект круглосуточно, чтобы устранить глубокую колею, которая накопилась за сезон.
Транспортный поток теперь втискивается в две оставшиеся полосы. Скорость здесь принудительно ограничена до 50 км/ч. Маневры техники и сужение проезжей части мгновенно сказались на навигации: хвост пробки растянулся на три километра.
"Летний период в Петербурге — это традиционное время "дорожной диеты". Ликвидация колейности требует оперативного вмешательства, иначе к осени мы получим аварийную ситуацию. Важно понимать, что сроки ремонта напрямую зависят от капризов погоды: сильный дождь может задержать укладку асфальта", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
|Параметр ограничения
|Что меняется
|Доступные полосы
|Только 1-я и 2-я
|Скорость
|Снижена до 50 км/ч
|Сроки работ
|Со 2 по 6 июля
Автомобилистам стоит учитывать, что «красная зона» на картах может сместиться. Буквально вчера дорожники досрочно освободили Беляевский мост на 38-м километре, где меняли деформационный шов. Однако эффект от завершения тех работ был кратковременным — новая стройплощадка перехватила эстафету и замкнула транспортный узел снова.
Технология устранения колеи подразумевает использование крупногабаритной техники, которой необходимо пространство для маневра и безопасная зона отчуждения от летящего потока машин.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» работает в круглосуточном режиме. Если не будет ливней, шансы на досрочное открытие проезда высоки, как это случилось на днях на Беляевском мосту.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.