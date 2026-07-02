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Кольцо Петербурга сжимается в тиски: восточный участок КАД встал на ремонт колеи до 6 июля

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Восточный участок КАД Петербурга превратился в полосу препятствий для водителей. Дорожники едва успели завершить ремонт у Шафировского проспекта, как тут же начали латать асфальт по соседству. Трафик на внешнем кольце снова уперся в затор.

КАД Санкт-Петербург
Фото: commons.wikimedia.org by alexyv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
КАД Санкт-Петербург

С 2 по 6 июля на отрезке между 41-м и 39-м километрами внешнего кольца перекрыли движение. Перед развязкой с Рябовским шоссе для проезда недоступны третья и четвертая полосы. Рабочие вышли на объект круглосуточно, чтобы устранить глубокую колею, которая накопилась за сезон.

Транспортный поток теперь втискивается в две оставшиеся полосы. Скорость здесь принудительно ограничена до 50 км/ч. Маневры техники и сужение проезжей части мгновенно сказались на навигации: хвост пробки растянулся на три километра.

"Летний период в Петербурге — это традиционное время "дорожной диеты". Ликвидация колейности требует оперативного вмешательства, иначе к осени мы получим аварийную ситуацию. Важно понимать, что сроки ремонта напрямую зависят от капризов погоды: сильный дождь может задержать укладку асфальта", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Параметр ограничения Что меняется
Доступные полосы Только 1-я и 2-я
Скорость Снижена до 50 км/ч
Сроки работ Со 2 по 6 июля

Автомобилистам стоит учитывать, что «красная зона» на картах может сместиться. Буквально вчера дорожники досрочно освободили Беляевский мост на 38-м километре, где меняли деформационный шов. Однако эффект от завершения тех работ был кратковременным — новая стройплощадка перехватила эстафету и замкнула транспортный узел снова.

Ответы на популярные вопросы

Зачем перекрывать сразу две полосы?

Технология устранения колеи подразумевает использование крупногабаритной техники, которой необходимо пространство для маневра и безопасная зона отчуждения от летящего потока машин.

Могут ли ремонт закончить раньше?

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» работает в круглосуточном режиме. Если не будет ливней, шансы на досрочное открытие проезда высоки, как это случилось на днях на Беляевском мосту.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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