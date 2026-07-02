Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электрический голод в Севастополе: кто попал под ограничения и что будет с сетями
Двугорбые гиганты и муфлоны на прилавке: строгие правила заказника изменили судьбу диких животных
Дорожный коллапс в Ярославле остался в прошлом: на ключевом участке магистрали развернули масштабные работы
Искусство домашнего аромата: как наполнить комнаты свежестью, не тратясь на освежители
Образ теряет свежесть: эти три платья летом 2026 года уже выглядят старомодно
Киевом закрывают дыру в немецкой политике: как военный тупик выдали за шанс на победу
Компании Запада ищут тайный вход в Россию: санкционная гордость не выдержала тяжелых убытков
Земля изменилась всего за двое суток: в Йеллоустоне появился новый кипящий бассейн
Кольцо Петербурга сжимается в тиски: восточный участок КАД встал на ремонт колеи до 6 июля

Более 3 тысяч квадратов под снос: как Омск будет решать проблему аварийного жилья

Россия » Сибирь » Омск

Омская область форсирует обновление жилого фонда: на расселение аварийных домов выделено более 291 миллиона рублей. Решение о дополнительном финансировании принял губернатор Виталий Хоценко. Эти средства станут топливом для строительного конвейера, который должен обеспечить новыми квартирами 183 человека.

Здание правительства Омской области
Фото: omskportal.ru by Government of Omsk Oblast, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Здание правительства Омской области

Масштаб переезда и адресная программа

Под снос и последующее расселение пойдут 10 многоквартирных домов, которые получили статус аварийных после начала 2017 года. Суммарно строителям предстоит освободить и заместить более 3 тысяч квадратных метров непригодной площади. В отличие от ситуаций, когда подрядчики оставляют лишь фундаменты, омский проект обеспечен жестким финансовым контролем со стороны регионального правительства.

"Выделение почти 300 миллионов рублей на локальный этап — это серьезный импульс для регионального рынка. Однако успех зависит от того, насколько быстро власти проведут торги и найдут добросовестных застройщиков, готовых работать в рамках фиксированных бюджетных лимитов", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Для города такая "расчистка" территорий — привычный процесс. Подобная масштабная реновация площадок позволяет не только улучшить быт людей, но и ликвидировать опасные строения, которые в условиях резких температурных перепадов могут начать разрушаться самопроизвольно.

Экономика вопроса и риски застройки

Расходы на переселение включают в себя не только квадратные метры, но и подведение коммуникаций. В условиях, когда логистические сбои и лимиты на топливо могут тормозить работу спецтехники в соседних регионах, омские власти делают ставку на локальных производителей стройматериалов.

Параметр Показатель
Общий объем транша 291 млн рублей
Количество домов под снос 10 объектов
Число новоселов 183 человека

"Для регионального бюджета такие траты являются целевыми и защищенными. Важно, что расселение идет в комплексе с нацпроектами, что снижает долговую нагрузку на муниципалитет, распределяя финансовое давление между федеральным центром и областью", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Программа также учитывает климатическую специфику. Рекордный зной в Омской области этим летом показал, что старый жилой фонд не выдерживает температурных нагрузок: системы кондиционирования в старых зданиях перегружают и без того ветхие сети, создавая угрозу пожаров.

Ответы на популярные вопросы

Какие дома попадают под программу?

В текущий этап включены многоквартирные жилые строения, официально признанные аварийными в период с 1 января 2017 года по настоящее время.

Как распределяются выделенные 291 млн рублей?

Средства направляются на выкуп помещений у собственников, строительство нового жилья или приобретение готовых квартир на первичном рынке.

Могут ли жители выбрать район при переселении?

Система предполагает предоставление жилья в границах того же населенного пункта, однако конкретный микрорайон зависит от наличия свободных площадей у застройщиков-партнеров.

Что будет с освободившимися земельными участками?

После демонтажа аварийных конструкций земля переходит в муниципальную собственность для последующего благоустройства или новой застройки.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков; региональный экономист Валерий Козлов
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Краснодарский край
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Вся грядка будет в плодах: копеечное удобрение, которое превратит томаты в эталон качества
Садоводство, цветоводство
Вся грядка будет в плодах: копеечное удобрение, которое превратит томаты в эталон качества
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Популярное
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона

Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.

Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Последние материалы
Киевом закрывают дыру в немецкой политике: как военный тупик выдали за шанс на победу
Образ теряет свежесть: эти три платья летом 2026 года уже выглядят старомодно
Компании Запада ищут тайный вход в Россию: санкционная гордость не выдержала тяжелых убытков
Земля изменилась всего за двое суток: в Йеллоустоне появился новый кипящий бассейн
Более 3 тысяч квадратов под снос: как Омск будет решать проблему аварийного жилья
Кольцо Петербурга сжимается в тиски: восточный участок КАД встал на ремонт колеи до 6 июля
Дороги Ростовской области станут цифровыми ловушками: водителей лишили последнего права на ошибку
Массовое закрытие "М.Видео" и "Эльдорадо" в Омске: что происходит на самом деле
Драгоценность на стебле: как венидиум покоряет сердца своей необычной серединкой
Частный сектор в Новосибирске доживает последние дни: масштабная расчистка площадок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.