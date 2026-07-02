Омская область форсирует обновление жилого фонда: на расселение аварийных домов выделено более 291 миллиона рублей. Решение о дополнительном финансировании принял губернатор Виталий Хоценко. Эти средства станут топливом для строительного конвейера, который должен обеспечить новыми квартирами 183 человека.
Под снос и последующее расселение пойдут 10 многоквартирных домов, которые получили статус аварийных после начала 2017 года. Суммарно строителям предстоит освободить и заместить более 3 тысяч квадратных метров непригодной площади. В отличие от ситуаций, когда подрядчики оставляют лишь фундаменты, омский проект обеспечен жестким финансовым контролем со стороны регионального правительства.
"Выделение почти 300 миллионов рублей на локальный этап — это серьезный импульс для регионального рынка. Однако успех зависит от того, насколько быстро власти проведут торги и найдут добросовестных застройщиков, готовых работать в рамках фиксированных бюджетных лимитов", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.
Для города такая "расчистка" территорий — привычный процесс. Подобная масштабная реновация площадок позволяет не только улучшить быт людей, но и ликвидировать опасные строения, которые в условиях резких температурных перепадов могут начать разрушаться самопроизвольно.
Расходы на переселение включают в себя не только квадратные метры, но и подведение коммуникаций. В условиях, когда логистические сбои и лимиты на топливо могут тормозить работу спецтехники в соседних регионах, омские власти делают ставку на локальных производителей стройматериалов.
|Параметр
|Показатель
|Общий объем транша
|291 млн рублей
|Количество домов под снос
|10 объектов
|Число новоселов
|183 человека
"Для регионального бюджета такие траты являются целевыми и защищенными. Важно, что расселение идет в комплексе с нацпроектами, что снижает долговую нагрузку на муниципалитет, распределяя финансовое давление между федеральным центром и областью", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Программа также учитывает климатическую специфику. Рекордный зной в Омской области этим летом показал, что старый жилой фонд не выдерживает температурных нагрузок: системы кондиционирования в старых зданиях перегружают и без того ветхие сети, создавая угрозу пожаров.
В текущий этап включены многоквартирные жилые строения, официально признанные аварийными в период с 1 января 2017 года по настоящее время.
Средства направляются на выкуп помещений у собственников, строительство нового жилья или приобретение готовых квартир на первичном рынке.
Система предполагает предоставление жилья в границах того же населенного пункта, однако конкретный микрорайон зависит от наличия свободных площадей у застройщиков-партнеров.
После демонтажа аварийных конструкций земля переходит в муниципальную собственность для последующего благоустройства или новой застройки.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.