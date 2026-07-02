Более 3 тысяч квадратов под снос: как Омск будет решать проблему аварийного жилья

Омская область форсирует обновление жилого фонда: на расселение аварийных домов выделено более 291 миллиона рублей. Решение о дополнительном финансировании принял губернатор Виталий Хоценко. Эти средства станут топливом для строительного конвейера, который должен обеспечить новыми квартирами 183 человека.

Фото: omskportal.ru by Government of Omsk Oblast, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Здание правительства Омской области

Масштаб переезда и адресная программа

Под снос и последующее расселение пойдут 10 многоквартирных домов, которые получили статус аварийных после начала 2017 года. Суммарно строителям предстоит освободить и заместить более 3 тысяч квадратных метров непригодной площади. В отличие от ситуаций, когда подрядчики оставляют лишь фундаменты, омский проект обеспечен жестким финансовым контролем со стороны регионального правительства.

"Выделение почти 300 миллионов рублей на локальный этап — это серьезный импульс для регионального рынка. Однако успех зависит от того, насколько быстро власти проведут торги и найдут добросовестных застройщиков, готовых работать в рамках фиксированных бюджетных лимитов", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Для города такая "расчистка" территорий — привычный процесс. Подобная масштабная реновация площадок позволяет не только улучшить быт людей, но и ликвидировать опасные строения, которые в условиях резких температурных перепадов могут начать разрушаться самопроизвольно.

Экономика вопроса и риски застройки

Расходы на переселение включают в себя не только квадратные метры, но и подведение коммуникаций. В условиях, когда логистические сбои и лимиты на топливо могут тормозить работу спецтехники в соседних регионах, омские власти делают ставку на локальных производителей стройматериалов.

Параметр Показатель Общий объем транша 291 млн рублей Количество домов под снос 10 объектов Число новоселов 183 человека

"Для регионального бюджета такие траты являются целевыми и защищенными. Важно, что расселение идет в комплексе с нацпроектами, что снижает долговую нагрузку на муниципалитет, распределяя финансовое давление между федеральным центром и областью", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Программа также учитывает климатическую специфику. Рекордный зной в Омской области этим летом показал, что старый жилой фонд не выдерживает температурных нагрузок: системы кондиционирования в старых зданиях перегружают и без того ветхие сети, создавая угрозу пожаров.

Ответы на популярные вопросы

Какие дома попадают под программу?

В текущий этап включены многоквартирные жилые строения, официально признанные аварийными в период с 1 января 2017 года по настоящее время.

Как распределяются выделенные 291 млн рублей?

Средства направляются на выкуп помещений у собственников, строительство нового жилья или приобретение готовых квартир на первичном рынке.

Могут ли жители выбрать район при переселении?

Система предполагает предоставление жилья в границах того же населенного пункта, однако конкретный микрорайон зависит от наличия свободных площадей у застройщиков-партнеров.

Что будет с освободившимися земельными участками?

После демонтажа аварийных конструкций земля переходит в муниципальную собственность для последующего благоустройства или новой застройки.

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