В Новосибирской области зафиксирован резкий рост дорожных происшествий с участием питбайков

Летний сезон превратил тихие улицы села Плотниково в полигон для экстремального вождения. Местные жители жалуются на подростков, которые превратили прогулочные зоны в трассу для шумных заездов на питбайках. По словам сельчан, гонщики приезжают из соседних населенных пунктов и игнорируют любые просьбы о тишине.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Подросток на питбайке

Рёв двигателей не смолкает даже ночью. Ситуация усугубляется тем, что дома расположены вплотную к дороге, а из-за жары люди не могут закрыть окна. Попытки наладить диалог с "циркачами" и их родителями заканчиваются провалом.

Жительница села Мария Данилюк отмечает, что на замечания подростки отвечают лишь хамством. Другая сельчанка, Ксения Саушкина, пыталась выйти на связь с матерями гонщиков, но те проигнорировали приглашение к мирному решению конфликта.

"Питбайк — это спортивный инвентарь. У него нет зеркал, поворотников и права выезда на дороги общего пользования. Это машина для полей и лесов, а не для асфальта возле детских площадок", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Игра в прятки с полицией

Местные жители вызывают экипажи ГАИ практически ежедневно, но патрулирование дает лишь временную передышку. Светлана Литвиненко рассказывает, что молодежь выработала систему оповещения: как только в селе появляется патрульная машина, байкеры скрываются за магазинами, чтобы возобновить шум сразу после отъезда инспекторов.

При этом среди мотоциклистов есть и те, кто осуждает подобное поведение. Продвинутые райдеры стараются выбирать безлюдные места и сбавлять газ при встрече с прохожими. Однако таких единицы — большинство нарушителей не желает учиться на чужих ошибках.

Параметр Ситуация в цифрах Рост ДТП с питбайками +85% в Новосибирской области за год Статус техники Спортинвентарь (запрещен на дорогах)

Трагическая арифметика

Проблема вышла за рамки обычного бытового конфликта. По данным Госавтоинспекции, в Новосибирской области количество происшествий с участием питбайков выросло на 85%. Беспечность родителей, покупающих детям опасные игрушки, часто приводит к непоправимому. Год назад страну потрясли кадры из Уфы, где 12-летний подросток погиб под колесами авто во время очередной "прогулки" на байке.

Пока механизмы контроля буксуют, жители Новосибирской области сталкиваются и с другими логистическими сложностями. Например, в регионе фиксируются очереди на АЗС из-за нехватки топлива, что еще сильнее накаляет обстановку на дорогах.

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