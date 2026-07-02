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Массовое закрытие "М.Видео" и "Эльдорадо" в Омске: что происходит на самом деле

Россия » Сибирь » Омск

Омский рынок ритейла столкнулся с неожиданной паузой: крупнейшие сети электроники "М.Видео" и "Эльдорадо" внезапно свернули активность в большинстве своих локаций. Горожане заметили пустые залы и закрытые двери еще в конце июня, что породило массу слухов о возможном окончательном уходе брендов из региона на фоне общей ликвидации старых торговых марок.

Бытовая техника на продаже в магазине М.Видео
Фото: mvideo.ru by ООО "М.видео Менеджмент", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бытовая техника на продаже в магазине М.Видео

Технический сбой или оптимизация: позиция компании

Представители объединенной пресс-службы сетей поспешили успокоить покупателей. По их версии, массовый простой торговых площадей не связан с банкротством или сокращением присутствия в Сибири. Паузу объяснили необходимостью оперативного урегулирования технических регламентов.

"Временное закрытие вызвано необходимостью решения технических вопросов. Магазины "М.Видео" и "Эльдорадо" будут открыты в самое ближайшее время", — подчеркнули в пресс-службе ритейлера.

Несмотря на оптимистичные прогнозы менеджмента, ситуация выглядит симптоматичной для региональной экономики. Часто за "техническими вопросами" скрывается пересмотр условий аренды или инвентаризация перед передачей активов, как это уже случалось при распродаже имущества крупных организаций из-за долгов.

"Массовая приостановка работы филиалов федеральных сетей обычно сигнализирует о серьезной переоценке рентабельности конкретных точек. В условиях цифровизации ритейла компаниям выгоднее содержать два-три крупных хаба, чем сеть мелких отделов с высокой арендной нагрузкой", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Масштаб "заморозки" в цифрах

Система городской навигации зафиксировала резкое сокращение доступных точек выдачи товаров. К 1 июля данные геосервисов подтвердили пессимистичные ожидания: торговая инфраструктура города сократилась почти в четыре раза.

Статус филиалов Количество / Локация
Работают в штатном режиме 2 (ТЦ "Мега", ТК "Континент")
Временно закрыты 6 филиалов по всему городу
Дата начала простоя 29-30 июня

Тренды закрытий: кто еще покинул торговые центры

Ритейл электроники — не единственная сфера, взявшая паузу. Ранее в Омске прекратили работу модные шоурумы Paradise и Gentleman. Перед уходом владельцы провели агрессивную кампанию по ликвидации остатков, предлагая дисконт до 70%. На фоне таких событий эксперты внимательно следят за макроэкономическими показателями региона и покупательной способностью населения.

"Мы наблюдаем ротацию арендаторов. Крупные федеральные игроки сейчас концентрируют финансовые потоки в наиболее прибыльных локациях, чтобы минимизировать риски дефицита бюджетов на развитие логистики. Закрытие магазинов в Омске может быть частью глобальной стратегии по сокращению издержек", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Где сейчас можно купить технику этих сетей в Омске?

На данный момент функционируют только две точки: в ТЦ "Мега" и ТК "Континент". Остальные филиалы остаются закрытыми.

Можно ли забрать интернет-заказы в закрытых магазинах?

Обычно в таких случаях компания перенаправляет заказы в работающие пункты выдачи или предлагает адресную доставку. Рекомендуется уточнять статус заказа по горячей линии.

С чем реально связано закрытие магазинов?

Официальная версия — "решение технических вопросов". Эксперты предполагают оптимизацию сети и пересмотр арендных отношений.

Когда откроются остальные филиалы?

Точные даты не называются, ритейлер использует формулировку "в самое ближайшее время".

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Экспертная проверка: специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков; региональный экономист Валерий Козлов
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
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