Золотая жижа: в Краснодаре бензин начали продавать по цене крыла самолета

Краснодарские заправки превратились в филиалы ювелирных лавок. На Ейском шоссе местная АЗС выкатила ценник, от которого у бывалых водителей дергается глаз. АИ-100 по 185 рублей? Это не опечатка. Это приговор здравому смыслу.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Извините, топлива нет - заправочная станция

За литр АИ-95 просят 135 рублей, а пролетарский АИ-92 теперь стоит 115. Краснодарские дороги превращаются в подиумы для тех, кто готов платить за литр горючего цену хорошего стейка.

Бензин вместо золота: реалии Краснодара

Ситуация на южных АЗС напоминает триллер о постапокалипсисе. Соцсети разрываются от кадров с обезумевшими табло. Бензиновая арифметика в крае больше не подчиняется законам экономики. Водители встали перед выбором: либо отдать половину зарплаты за полный бак на пустой заправке, либо убить полдня в очередях там, где цены еще не пробили стратосферу. Многие выбирают переплату. Время — деньги, но в Краснодаре оно теперь стоит как реактивное топливо.

"Такие ценники — это чистой воды спекуляция на панике. Когда логистические цепочки трещат, всегда вылезают "стервятники", готовые нажиться на дефиците. Это не рынок, это мародерство", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Пока одни регионы вводят жесткие лимиты на топливо, в Краснодаре расцвел рынок перекупщиков. Спекулянты в канистрах продают "надежду доехать до дома". Ажиотаж подогревается искусственно: слухи о полном прекращении поставок гонят людей на заправки, даже если бак почти полон. Это классический эффект домино, где первой падает логистика, а последними — нервы автомобилистов.

Пустые баки и закрытые ворота

Статистика по городу неутешительная. Из сотни с лишним объектов топливной инфраструктуры полноценно дышат меньше половины. 59 заправок заморозили работу — пистолеты висят сухими. Еще 11 точек внезапно вспомнили о необходимости ремонта или ребрендинга.

Странное время для покраски стен, когда город задыхается без горючего. Машины глохнут, не дотянув до заветной колонки, превращая обочины в стихийные парковки брошенной техники.

"Технически двигатель современного авто не переварит суррогат, который могут предлагать на фоне дефицита. Попытка заправиться у обочины в канистру сомнительного происхождения закончится в автосервисе", — подчеркнул инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Статус АЗС в Краснодаре Количество объектов Работают в штатном режиме 44 Топливо отсутствует / Временно закрыты 59 Ремонт или ребрендинг 11

Этот кризис — не просто цифры на табло, это социальный взрыв. Давление в топливной системе страны падает, и регионы один за другим начинают чувствовать "бензиновое голодание". Пока чиновники ищут виноватых, краснодарцы учатся считать каждый километр пробега. Поездка в супермаркет теперь по бюджету сопоставима с небольшим отпуском.

"Если ваш автомобиль заглох в очереди из-за пустого бака, это не страховой случай. Помощи от КАСКО ждать не стоит — эвакуация будет за ваш счет", — объяснила юрист Анастасия Гущина.

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