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Недвижимость Сочи ушла в глубокое пике: долгожданный обвал спроса заставил продавцов сбросить маски

Россия » Юг » Краснодар

Рынок первичного жилья в Сочи столкнулся с жесткой коррекцией. В первой половине 2026 года объем сделок в сегменте новостроек главного курорта страны рухнул втрое. Пока остальная Россия демонстрирует прирост покупательской активности на 3%, сочинский сектор ушел в глубокое пике, потеряв 65% сделок по сравнению с прошлым годом.

Новостройка
Фото: freepik
Новостройка

Система, выстроенная на бесконечном росте инвестиционных ожиданий, начала давать сбои под давлением высокой стоимости фондирования и снижения доходности объектов.

Курортный спрос против реальности

Сочи остается наиболее уязвимым звеном в экономике Краснодарского края. Город критически зависит от притока внешнего капитала. Сейчас инвесторы заняли выжидательную позицию. За первые пять месяцев года в сочинских новостройках зафиксировали всего 140 договоров долевого участия.

Это математический симптом перегрева. Рекордные показатели прошлых лет сформировали высокую базу, которую рынок больше не в состоянии поддерживать без дешевых кредитных ресурсов.

"Местный покупатель выжидает, а инвесторы временно ушли, потому что арендная доходность больше не перекрывает кредитный платеж", — объяснила руководитель краснодарского отделения компании "Этажи" Ирина Костина.

В отличие от Сочи, промышленные и портовые хабы региона чувствуют себя увереннее. Новороссийск прибавил 17% по сделкам в новостройках, Анапа — 45%, Краснодар — 21%. Здесь спрос подпитывается реальным сектором экономики и необходимостью решения жилищных вопросов, а не только желанием "припарковать" капитал в курортные метры.

Новороссийск выглядит стабильнее именно из-за отсутствия "курортного пузыря" — там структура сделок более сбалансирована.

Доходность апартаментов: минус 40%

Главный драйвер сочинского рынка — инвестиционные апартаменты — потерял свою привлекательность. Доходность таких объектов в годовом исчислении сократилась на 35-40%. Это вымывает с рынка мелких и средних игроков. Инфраструктура города не успевает за темпами застройки, что снижает качество арендного продукта.

Инвесторы перенаправляют потоки в банковские депозиты или облигации, где доходность сейчас выше и прозрачнее, чем в сочинском "бетоне".

Регион/Город Динамика сделок (янв-май 2026/2025)
Сочи (новостройки) -65%
Краснодар (новостройки) +21%
Анапа (новостройки) +45%
Россия в целом (новостройки) +3%

Застройщики Сочи стараются держать ценовую планку, опасаясь обесценивания активов. Однако номинальный рост цен на первичном рынке города составил символические 2,2%, что при текущей инфляции означает фактическое удешевление.

В это же время Краснодар и Новороссийск показывают рост цен на 13,4% и 9,5% соответственно. Это подтверждает смещение фокуса покупателей с рекреационной недвижимости на утилитарную.

"Рынок замер. Разница между ценой в объявлении и реальной суммой сделки достигла исторического максимума. Продавцы на вторичном рынке Сочи уже закладывают дисконт в 10-15% еще на этапе первых переговоров", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Вторичный рынок и ценовые ножницы

Вторичный сегмент в Сочи демонстрирует большую устойчивость, чем "первичка", но тренд на охлаждение очевиден. За пять месяцев количество сделок здесь снизилось на 4%. Однако июньские замеры показали резкий обвал — спрос упал вдвое по сравнению с маем. Покупатели, не успевшие воспользоваться старыми условиями льготных программ до 1 июля, уходят с рынка. Это создает давление на частных продавцов, вынуждая их снижать аппетиты.

Цены на вторичку в Сочи во втором квартале официально просели на 3%. Это важный маркер: психологический барьер "цены всегда растут" сломлен. В других городах Кубани ситуация обратная. Анапа прибавила 37% по объему сделок на вторичном рынке, Краснодар — 23%. Региональная столица остается магнитом для миграции, что поддерживает ликвидность объектов даже в условиях дорогой ипотеки.

"Инвесторы больше не верят в бесконечный рост. Сейчас мы наблюдаем санацию рынка: уходят спекулятивные сделки, остаются те, кто покупает для жизни или долгосрочного владения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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